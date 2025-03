Acusan al vicecanciller Gerardo Torres de "chantajear" a una mujer para evitar demanda por pensión alimenticia

Tegucigalpa, Honduras.- El vicecanciller de Honduras, Gerardo Torres , protagonizó una bochornosa discusión con la escritora y líder feminista Jessica Isla , quien lo acusó de chantajear a su presunta expareja en el pasado, para que no lo demandara por "pensión de alimentos, porque iba a perder el trabajo".

“Es caja china para quitarle responsabilidad a las FF AA, pero la gente no es tonta y más adelante se sabrá la verdad”, señaló en su publicación, refiriéndose también a la violencia política contra las mujeres, que, según ella, atraviesa tanto la derecha como la izquierda política.

La también escritora cuestionó que algunas personas le resten importancia a las denuncias de violencia política que han puesto las consejeras del CNE y cómo algunos funcionarios están defendiendo a las Fuerzas Armadas pese al caos que dejó el proceso electoral en varios centros de votación, donde los kits no llegaron y donde no se pudo ejercer el voto, considerando que es la institución castrense la encargada de custodiar el material electoral.

La respuesta de Gerardo Torres no tardó en llegar. En un comentario en la misma red social, cuestionó la postura de Isla, insinuando que ahora ella actuaba como vocera del Partido Nacional.

En respuesta, Isla arremetió contra Torres, acusándolo de chantajear a una expareja para que no lo demandara por pensión alimentaria , lo que según ella habría afectado la vida de la mujer involucrada.

"Te recuerdo cuando fuiste contratado por feministas, chantajeabas a una de tus parejas, con que no te demandara por pensión de alimentos, porque ibas a perder el trabajo que te sostenía y ella, por eso no lo hizo, aunque yo le dijera que la acompañaba", le dijo Isla a través de X.

"Yo nunca creí en vos. Vos sos tan vil, que fuiste a chantajear a una mujer para obligarla a que me demandara solo porque querías el trabajo que yo tenía. Ella no es ninguna tonta, y yo no había olvidado nunca mis responsabilidades", cita el X de Torres.