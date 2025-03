Cossette López denuncia agresión verbal de Roosevelt Hernández

La consejera presidenta acusó al consejero, Marlon Ochoa, porque a espaldas del Pleno, integrado por ella y Ana Paola Hall, había decidido transformar la sesión privada en un evento público, trayendo medios de comunicación sin previo aviso. “Me imagino que la presencia de todos ustedes aquí se debe a que el consejero Ochoa, a espaldas del Pleno, decidió venir aquí y traer medios, tratando de convertir en un circo, lo que iba a ser una sesión de Pleno privada”, señaló López.

La sesión, que había sido convocada tres días antes para recibir el informe de las Fuerzas Armadas, se vio interrumpida cuando López, al llegar puntualmente, se encontró con que el general Hernández le alzó la voz en un tono agresivo. "Me gritó que yo no era su superior. Me gritó que me quedara claro que yo no soy su superior, y estoy clara en que no soy su superior. Claro lo ha dejado con su beligerancia, porque eso sería insubordinación".