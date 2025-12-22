Cossette López denuncia que colectivos de Libre “planificaron asesinar nacionalistas”

Tegucigalpa, Honduras.- Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), se pronunció luego que colectivos de Libertad y Refundación (Libre) atacaran a escrutadores del Partido Nacional fuera del Centro Logístico Electoral. La consejera condenó la violencia de los colectivos de Libre y afirmó que “planificaron asesinar nacionalistas”.

Lamentó que las cámaras del 911 no hayan captado el hecho que dejó tres ciudadanos heridos tras ser atacados con piedras y bombas molotov. Finalmente, Cossette López indicó que hay sectores que quieren “vernos muertos” e hizo un llamado enérgico.

Mensaje de Cossette López

Conozco plenamente que la vocación dictatorial y la falta de vocación democrática de Libertad y Refundación es real y absoluta. Sé que desean vernos muertos porque durante años han tenido discursos y acciones incendiarias, imprimiendo odio y tratando de adoctrinar personas para que ejecuten delitos en su representación. Odian a todo el que no piense igual, no se respetan ni entre ellos mismos. El gobierno de Honduras está siendo patrocinador directo de las acciones que ejecutan los colectivos de Libre y otros actores, que conducen irremediablemente al deterioro del respeto a los derechos humanos y atentan contra su vida.

El día de hoy fueron lanzadas varias bombas molotov a los representantes del Partido Nacional, que pacíficamente estaban abordando el transporte para retornar a sus hogares después del escrutinio especial en el turno "A" en el CLE.

De forma extraña, las cámaras del 911 en el área donde se ejecutaron estos actos se encontraban “en mantenimiento". ¿Es realmente esto una desgraciada casualidad para seguirse agenciando impunidad? O simplemente es un abuso sistemático ¿porqué no hay un solo miembro del PLR detenido por los actos delictivos que han ejecutado? Son unos delincuentes que hoy planificaron asesinar nacionalistas y solo gracias a Dios no lo lograron. Todo indica que tienen cómplices, no actuaron solos. Y las autoridades del orden público? Todo el día insultan a los nacionalistas, los golpean, hombres golpean mujeres, les toman fotos a sus vehículos, los siguen a sus casas. ¿Hasta qué punto van a permitir que lleguen? ¿Por qué nadie hace nada? No es normal exponer la vida por una labor democrática. ¿Quieren ver fallecidos para actuar? ¡Es demasiado! Ya nos habían mandado más de 15 personas a los hospitales, golpearon un grupo de pastores que iban a orar, tiraron un mortero en el rostro a un militar, actos vandálicos al por mayor... y ¿ahora esto? ¿Hasta cuándo van a seguir con su permisividad? Por su permisividad con ellos hay tanta impunidad.