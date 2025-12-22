Partido Liberal afirma que no tiene ninguna negociación con Libertad y Refundación

Tegucigalpa, Honduras.- El Partido Liberal emitió un comunicado donde afirmaron que no tienen ninguna negociación con Libertad y Refundación (Libre) y plasmaron estar en contra de declarar nulas las elecciones generales. La institución estableció que el proceso electoral debe acelerarse y cumplirse con la normativa de atender los reclamos e impugnaciones.

El Partido Liberal ha estado envuelto en polémica luego que su candidato presidencial, Salvador Nasralla pidiera crear una nueva comisión para llegar a acuerdos con el Partido Nacional.

Comunicado del Partido Liberal

Ante la grave situación política durante el proceso post electoral El Partido Liberal de Honduras, la primera institución política que se instituyó en el país para establecer la democracia partidaria, consciente del momento que vive el proceso electoral y la grave complicación en la que se ha sumido por la conducta antidemocrática de los enemigos de la libertad que quieren establecer una tiranía, a nuestra militancia y la sociedad hondureña comunica lo siguiente: Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. No tenemos ninguna vinculación ni negociación alguna con el Partido Libertad y Refundación, que representa la antítesis de nuestros valores democráticos. En consecuencia, declaramos que nuestra senda es en defensa de la democracia, la libertad y la soberanía del pueblo.

Ante los graves atrasos en esta fase del proceso electoral, el Partido Liberal de Honduras reitera su vocación democrática que ha demostrado cumpliendo con sus obligaciones y acatando las directrices de la autoridad electoral, a fin de acelerar el cumplimiento de cada fase del cronograma electoral que marca como fecha máxima para la declaratoria oficial, el 30 de diciembre. Declaramos que, nuestra esencia democrática y nuestro amor por Honduras prevalece sobre cualquier otra circunstancia y, en consecuencia, demandamos que se cumpla con la emisión de la declaratoria oficial del proceso electoral 2025 lo más pronto posible y, bajo ninguna excusa, se sobrepase de la fecha estipulada constitucionalmente.

Rechazamos las ideas contrarias a la Carta Magna de la nación contempladas en las argumentaciones de declarar nulo el proceso o postergar la declaratoria más allá del término legal. El proceso electoral debe acelerarse y cumplirse con la normativa de atender los reclamos e impugnaciones, que en derecho correspondan, emitir la declaratoria en tiempo y forma y darle a Honduras la certidumbre que la democracia necesita, que el pueblo demanda y que Honduras merece para enfrentar unida los desafíos del presente y futuro.