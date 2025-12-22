Salvador Nasralla dice que el CNE actúa bajo órdenes del "crimen organizado" y JOH

Tegucigalpa, Honduras.- Acusando al expresidente Juan Orlando Hernández de "fraguar" un fraude en las elecciones generales, Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal, aseguró que los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) actúan bajo las órdenes del "crimen organizado".

Durante una conferencia tras la protesta por sus simpatizantes esta tarde, Nasralla subrayó que los consejeros del CNE "no se manejan solos, reciben instrucciones, pero están recibiendo instrucciones del crimen organizado".

"Yo no pertenezco al crimen organizado, yo no soy parte del narcotráfico", enfatizó, asegurando que la supuesta manipulación de resultados de las elecciones no es responsabilidad exclusiva de los candidatos actuales del Partido Nacional, sino que responde a una estrategia dirigida por Hernández.