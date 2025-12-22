Salvador Nasralla dice que el CNE actúa bajo órdenes del "crimen organizado" y JOH

Tegucigalpa, Honduras.- Acusando al expresidente Juan Orlando Hernández de "fraguar" un fraude en las elecciones generales, Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal, aseguró que los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) actúan bajo las órdenes del "crimen organizado".
Durante una conferencia tras la protesta por sus simpatizantes esta tarde, Nasralla subrayó que los consejeros del CNE "no se manejan solos, reciben instrucciones, pero están recibiendo instrucciones del crimen organizado".
"Yo no pertenezco al crimen organizado, yo no soy parte del narcotráfico", enfatizó, asegurando que la supuesta manipulación de resultados de las elecciones no es responsabilidad exclusiva de los candidatos actuales del Partido Nacional, sino que responde a una estrategia dirigida por Hernández.
"Este fraude no solamente fue fraguado por los nacionalistas que están de candidatos, fue fraguado desde los Estados Unidos por su líder, que es Juan Orlando Hernández. Él es el que está detrás de todo esto, es el mismo fraude que hicieron junto a David Matamoros (exmiembro del CNE) en 2017, exactamente igual".
Nasralla denunció la manipulación del sistema de transmisión de resultados y aseguró que las actas electorales han sido "corregidas" para favorecer al candidato del Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, que lidera el recuento parcial.
"No estamos pidiendo nada del otro mundo, solo estamos pidiendo que se cuenten los votos, nada más", afirmando que el Partido Nacional "controla" el CNE a través de la empresa encargada de la transmisión de los resultados.
Además, arremetió contra la cúpula del Partido Nacional, a quienes acusó de haber fingido una cercanía con su movimiento para luego traicionarlo mediante la manipulación del proceso electoral. "Los nacionalistas fingieron ser amigos nuestros, pero sacaron sus garras en el momento en que empezó a funcionar desde los Estados Unidos. Juan Orlando Hernández hizo ese tipo de fraude a través de David Matamoros aquí, para repetir lo del 2017", aseguró.