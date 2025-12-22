Nasralla pide al CCEPL crear una nueva comisión y llegar a un acuerdo con el PN

Tegucigalpa, Honduras.- Durante una protesta organizada por los simpatizantes del Partido Liberal frente al edificio del Consejo Nacional Electoral (CNE), el candidato del mismo partido, Salvador Nasralla, pidió a los integrantes del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) crear una nueva comisión para llegar a un acuerdo con el Partido Nacional y agilizar el escrutinio. El ingeniero hizo un llamado a los dirigentes de su partido político para que a partir de hoy lunes -22 de diciembre- se desautoricen a la comisión que se nombró el lunes anterior. El 15 de diciembre, el PL, tras una reunión entre sus autoridades y dirigencia, creó dos comisiones con el objetivo de superar la crisis actual y avanzar con el escrutinio especial para conocer al ganador de las elecciones.

"Necesitamos que se nombre otra comisión para hablar con el Partido Nacional para resolver esta crisis en la que nos metió el Partido Nacional", indicó. Agregó: "La gente pide la calle, yo les digo... ¿Por qué no hay nadie del Consejo Central Ejecutivo aquí? ¿Por qué no responde el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal? Les digo: por favor convoquen a una reunión por zoom para que no pierdan la Navidad, para que se nombre una nueva comisión para poder hablar con el Partido Nacional y resolver este problema".

Cuestionó que la comisión que se nombró durante una semana no resolvió y no actuó ayer —domingo— cuando el CNE "votó 691 actas que se acordó el viernes 17 que se revisaran". El candidato liberal denunció que con este proceso "van a continuar fregando al pueblo; el negocio del crimen organizado para mantener a la gente pobre para darles 5,000 o 10,000 pesos cada cuatro años".

CNE dice que desde el PL atrasan escrutinio