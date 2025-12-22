Exigen transparencia y voto por voto: liberales protestan en las afueras del CNE

Empañada por un lento escrutinio especial, se ha visto la víspera de las fiestas de fin de año. Autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) atribuyen los atrasos al Partido Liberal y al partido Libertad y Refundación (Libre). A continuación la protesta en las afueras del órgano electoral
Hasta el momento se ha avanzado con el 99.92 % de las actas; sin embargo, según datos del CNE, aún faltan 1,479 por procesar. Con el lento avance del proceso, los liberas se encuentran en las afueras del CNE exigiendo el voto por voto.
"Que sea todo con transparencia, estamos apoyando a Salvador Nasralla", dijo uno de los manifestantes, quien aseguró que se trasladó desde Talanga.
"No nos vamos a dejar vencer por estos cachurecos corruptos", dijo otro de los manifestantes. Según se conoció, los militantes se trasladaron desde diferentes partes del país.
Con banderas del Partido Liberal y consignas, los liberales solicitaron que se respete el proceso y además hicieron un llamado a la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall.
"Ana Hall confabulada con Cossette López, está cometiendo el delito electoral más grande y nunca antes visto en el país", dijo una de las manifestantes.
Los militantes denuncian un supuesto fraude del Partido Nacional. Cabe destacar que Nasry Asfura, candidato nacionalista, lleva la ventaja con un margen de más de 20,000 votos sobre Salvador Nasralla.
Una de las militantes recriminó que "Ana Hall es nacionalista hasta la muerte". Son pocos los avances que ha tenido el escrutinio especial; el mismo presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal denunció que solo se han estado procesando 50 actas diarias.
El escrutinio especial de 2,792 actas electorales con inconsistencias se inició el pasado día 18, con cinco días de retraso.
El escrutinio especial de las elecciones generales en Honduras del pasado 30 de noviembre continúa este lunes con lentitud e interrupciones, con el candidato presidencial del conservador Partido Nacional, Nasry "Tito" Asfura, encabezando los resultados con el 40.34 % de los votos.