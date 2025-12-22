Roberto Contreras a Salvador Nasralla: “No sé si alguna pastilla le está haciendo daño... Esto no es X-0”

El candidato pidió a los integrantes del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) crear una nueva comisión para llegar a un acuerdo el Partido Nacional y agilizar el escrutinio.

Tegucigalpa, Honduras.- Polémica se ha desatado en el Partido Liberal luego que las autoridades de la institución se atacaran verbalmente con el candidato presidencial, Salvador Nasralla.

El ingeniero hizo un llamado a los integrantes del consejo del partido que a partir de hoy lunes -22 de diciembre- se desautoricen a la comisión que se nombró el lunes anterior.

Sin embargo, el presidente del CCEPL, Roberto Contreras, manifestó que esto no es un circo.

“Él estuvo presente en esa reunión donde se acordaron dos comisiones, una para hacer el acercamiento con las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López y la otra para hacer el acercamiento y ponernos de acuerdo sobre el escrutinio de las urnas, ese fue un punto de agenda que él solicitó y se le aprobó por unanimidad”, inició diciendo en HCH.

Continuó expresando que “el Central Ejecutivo del Partido Liberal no es un circo, no es que hoy vamos a decir una cosa y mañana otra cosa. Las comisiones están conformadas y que doña Maribel Espinoza haya manifestado que no acompaña al ingeniero respecto a lo que dijo de declarar nulas las elecciones y por eso ya no estar dentro de esa comisión contraviene lo que se acordó en la reunión del Central Ejecutivo”.

El alcalde de San Pedro Sula acotó que “esto no es X-0” y adelantó que acompañarán la declaratoria de las elecciones generales.

“Yo también me desmarco completamente de las declaraciones que él dio donde dice que pide la nulidad de las elecciones para hacer otro proceso. Yo no sé si es que es alguna pastilla le está haciendo daño a él, pero esto no es una changoneta, esto no es un circo, esto no es X-0 y seamos serios. Estamos hablando de la voluntad de tres millones y medio de hondureños que fuimos a las urnas y no pueden quedar burlados, vamos a acompañar el proceso hasta que nos dé la declaratoria el CNE y lo vamos a respetar”, sentenció.