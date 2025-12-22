Contreras dice que Honduras se convertirá en una “Melezuela”, si no avanza el escrutinio

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras (CCEPLH), Roberto Contreras, aseguró que los constantes retrasos en el escrutinio especial solo benefician a Libertad y Refundación (Libre). “El tiempo juega a favor de Libertad y refundación (Libre) el no proceder y acelerar este proceso, lo único que va a llevar a cabo es que se va a convertir Honduras en una Melzuela”, aseguró el político. Continúo asegurando que “el plan que siempre quiso Manuel 'Mel' Zelaya para Honduras, lo está llevando a cabo nuestro partido y el Partido Nacional (PN). Sin darse cuenta, le van a entregar nuevamente la presidencia a Libre”.

Contreras afirmó que, su única petición, es que el Consejo Nacional Electoral (CNE), "acelere" el proceso de conteo de votos y la divulgación de los resultados. "El día de ayer, en 50 mesas, solo se contaron 50 urnas, es decir, una urna diaria. ¿Y cuántas urnas faltan?", cuestionó Contreras, intentando evidenciar el lento avance del escrutinio especial. El político aseguró que el pasado domingo 21 de diciembre, el pleno del CCEPLH presentó una moción para que se permitiera reemplazar de forma inmediata a cualquier escrutador que no se presentara al escrutinio.

Esto debido a que, el pasado sábado 20 de diciembre, la consejera del Consejo Nacional electoral (CNE), Cossette López, denunció que representantes del PL y Libre abandonaron el recinto y, nuevamente, paralizaron el trabajo electoral. En consecuencia, Contreras consideró que esta medida sería ideal para que el conteo de votos avance de forma rápida y uniforme, sin retrasos que, a su criterio, solo los perjudica. No obstante, lamentó que la moción fue rechazada. Contreras reiteró su llamado y afirmó que “cuando un equipo está perdiendo un partido, no pierde tiempo, sino que acelera el paso a ver si empata o gana”.