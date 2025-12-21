Consejera suplente del CNE pide respeto y clima de tranquilidad electoral

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera suplente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Karen Rodríguez, hizo un llamado de responsabilidad y respeto a todos los actores políticos y sociales, tras constantes tensiones y retrasos en la divulgación de los resultados electorales.
Rodríguez enfatizó en que las y los consejeros no representan “adversarios políticos”, por el contrario, cumplen el rol de garantes del proceso electoral.
“Nuestro deber es actuar con independencia y sin coacción de ningún tipo, y ese deber solo puede cumplirse plenamente cuando existe seguridad, respeto y ausencia de temor”, aseguró a través de su cuenta de X.
La funcionaria electoral invitó a los distintos sectores del país a “conducirse con altura, cuidar el lenguaje y las acciones, y contribuir a un clima de tranquilidad que proteja la integridad de las personas y la estabilidad del país”.
Rodríguez también hizo un llamado a preservar la paz social durante esta etapa del proceso, al considerar que la tensión política no debe trasladarse a amenazas o presiones indebidas.
“La democracia se construye con diálogo y ley, nunca con intimidación”, expresó la consejera suplente en su pronunciamiento público.
Finalmente, pidió sabiduría y templanza para actuar con rectitud y responsabilidad, y deseó que el país transite este momento con paz y respeto institucional.
Cabe recordar que, las elecciones generales se desarrollaron hace más de 21 días, sin embargo, aún se desconoce quién será la persona que gobernará el país por los próximos cuatro años.
La incertidumbre en los resultados ha provocado disturbios y tensiones entre los partidos políticos e, incluso, los mismos consejeros del órgano electoral.