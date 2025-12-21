Consejera suplente del CNE pide respeto y clima de tranquilidad electoral

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera suplente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Karen Rodríguez, hizo un llamado de responsabilidad y respeto a todos los actores políticos y sociales, tras constantes tensiones y retrasos en la divulgación de los resultados electorales. Rodríguez enfatizó en que las y los consejeros no representan “adversarios políticos”, por el contrario, cumplen el rol de garantes del proceso electoral. “Nuestro deber es actuar con independencia y sin coacción de ningún tipo, y ese deber solo puede cumplirse plenamente cuando existe seguridad, respeto y ausencia de temor”, aseguró a través de su cuenta de X.

La funcionaria electoral invitó a los distintos sectores del país a "conducirse con altura, cuidar el lenguaje y las acciones, y contribuir a un clima de tranquilidad que proteja la integridad de las personas y la estabilidad del país". Rodríguez también hizo un llamado a preservar la paz social durante esta etapa del proceso, al considerar que la tensión política no debe trasladarse a amenazas o presiones indebidas. "La democracia se construye con diálogo y ley, nunca con intimidación", expresó la consejera suplente en su pronunciamiento público.