Iglesia Evangélica evalúa caminata por la paz previo a Navidad

La iniciativa de la iglesia busca enviar un mensaje de unidad y reflexión ante la tensión y la incertidumbre derivadas del proceso electoral

    El pastor Gerardo Irías, presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, informó sobre la posible realización de una caminata por la paz, coordinada con la Iglesia Católica.

     Foto: David Romero| EL HERALDO
  • Actualizado: 17 de diciembre de 2025 a las 13:06

Tegucigalpa, Honduras.- La Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH) analiza la posibilidad de organizar una caminata por la paz antes de la Navidad, como respuesta al clima de tensión e incertidumbre generado tras el reciente proceso electoral.

El pastor Gerardo Irías, presidente de la CEH, señaló que la iniciativa se coordinaría con la Iglesia Católica y tendría como objetivo transmitir un mensaje de unidad, reflexión y tranquilidad a la población hondureña.

Irías destacó que, de concretarse la movilización, podría superar en participación la caminata realizada en agosto, debido al amplio interés de los ciudadanos en buscar estabilidad política y certidumbre para el país.

Sin embargo, precisó que, hasta ahora, se ha optado por trabajar desde espacios espirituales y el diálogo, evitando convocatorias masivas que generen mayor incertidumbre.

El líder evangélico advirtió que, de no alcanzarse un acuerdo político que contribuya a la calma social, la caminata sería considerada como una acción pacífica y responsable ante la crisis poselectoral. Subrayó que la población está preparada para movilizarse de manera ordenada y consciente, pero que cualquier decisión se tomará bajo principios espirituales y con madurez.

Asimismo, Irías enfatizó que la iniciativa carece de fines partidarios y que existe coordinación permanente con la Iglesia Católica, especialmente con el monseñor José Vicente Nácher.

El propósito central de la eventual caminata es prevenir confrontaciones sociales y promover la paz en un momento clave para Honduras.

