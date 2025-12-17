Iglesia Evangélica evalúa caminata por la paz previo a Navidad

Tegucigalpa, Honduras.- La Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH) analiza la posibilidad de organizar una caminata por la paz antes de la Navidad, como respuesta al clima de tensión e incertidumbre generado tras el reciente proceso electoral.
El pastor Gerardo Irías, presidente de la CEH, señaló que la iniciativa se coordinaría con la Iglesia Católica y tendría como objetivo transmitir un mensaje de unidad, reflexión y tranquilidad a la población hondureña.
Irías destacó que, de concretarse la movilización, podría superar en participación la caminata realizada en agosto, debido al amplio interés de los ciudadanos en buscar estabilidad política y certidumbre para el país.
Sin embargo, precisó que, hasta ahora, se ha optado por trabajar desde espacios espirituales y el diálogo, evitando convocatorias masivas que generen mayor incertidumbre.
El líder evangélico advirtió que, de no alcanzarse un acuerdo político que contribuya a la calma social, la caminata sería considerada como una acción pacífica y responsable ante la crisis poselectoral. Subrayó que la población está preparada para movilizarse de manera ordenada y consciente, pero que cualquier decisión se tomará bajo principios espirituales y con madurez.
Asimismo, Irías enfatizó que la iniciativa carece de fines partidarios y que existe coordinación permanente con la Iglesia Católica, especialmente con el monseñor José Vicente Nácher.
El propósito central de la eventual caminata es prevenir confrontaciones sociales y promover la paz en un momento clave para Honduras.