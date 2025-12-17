“Cuidado, ahí vienen las piedras”: así fueron los enfrentamientos en el Infop esta madrugada

Momentos de tensión y angustia vivieron los representantes del Partido Nacional en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde se ubica el Centro Logístico Electoral (CLE). Estas son las imágenes de cómo se desarrollaron los hechos.
Este es el segundo día consecutivo en que se registran enfrentamientos durante la madrugada entre colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre). El martes, los disturbios se produjeron contra agentes de la Policía Nacional y este miércoles los ataques se dirigieron contra representantes del Partido Nacional.
Las piedras caían una tras otra sobre la carpa y algunas ingresaban directamente al interior, obligando a las personas a resguardarse con lo que tenían a su alcance.
Con ayuda de mesas, los miembros del Partido Nacional lograron amortiguar parte de los impactos de las piedras que ingresaban de frente; sin embargo, estas no fueron suficientes para cubrir toda la carpa.
Algunos de los representantes permanecieron bajo la carpa mientras se escuchaban gritos de alerta como “cuidado, ahí vienen las piedras”, al tiempo que intentaban esquivar los proyectiles.
Otras personas optaron por colocarse sillas sobre la cabeza ante el temor de que las piedras traspasaran el nailon de la carpa y los lastimaran.
Hasta el momento se ha descartado que los enfrentamientos dejaran personas fallecidas, aunque se confirmó que hubo algunos heridos que fueron atendidos por personal médico.
Los representantes de los partidos políticos permanecen en el CLE a la espera de que inicie el escrutinio especial, en el cual se revisarán más de 2.700 actas con inconsistencias.
La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) ya advirtió que, si los partidos políticos no sustituyen a sus miembros en las juntas correspondientes, el órgano electoral deberá conformarlas conforme a lo establecido en la Ley Electoral.
A 17 días de las elecciones generales y en vísperas de las fiestas de fin de año, Honduras aún no conoce quién será su próximo presidente. La disputa se mantiene entre Nasry Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal.