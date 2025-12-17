  1. Inicio
“Cuidado, ahí vienen las piedras”: así fueron los enfrentamientos en el Infop esta madrugada

Piedra tras piedra caían sobre la carpa donde se encontraban los miembros del Partido Nacional, quienes, según denuncias, estaban siendo atacados por militantes de Libre durante la madrugada

  • Actualizado: 17 de diciembre de 2025 a las 09:52
"Cuidado, ahí vienen las piedras": así fueron los enfrentamientos en el Infop esta madrugada
1 de 10

Momentos de tensión y angustia vivieron los representantes del Partido Nacional en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde se ubica el Centro Logístico Electoral (CLE). Estas son las imágenes de cómo se desarrollaron los hechos.

 Foto: Captura de pantalla
2 de 10
2 de 10

Este es el segundo día consecutivo en que se registran enfrentamientos durante la madrugada entre colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre). El martes, los disturbios se produjeron contra agentes de la Policía Nacional y este miércoles los ataques se dirigieron contra representantes del Partido Nacional.

 Foto: Captura de pantalla
3 de 10
3 de 10

Las piedras caían una tras otra sobre la carpa y algunas ingresaban directamente al interior, obligando a las personas a resguardarse con lo que tenían a su alcance.

 Foto: Captura de pantalla
4 de 10
4 de 10

Con ayuda de mesas, los miembros del Partido Nacional lograron amortiguar parte de los impactos de las piedras que ingresaban de frente; sin embargo, estas no fueron suficientes para cubrir toda la carpa.

 Foto: Captura de pantalla
5 de 10
5 de 10

Algunos de los representantes permanecieron bajo la carpa mientras se escuchaban gritos de alerta como “cuidado, ahí vienen las piedras”, al tiempo que intentaban esquivar los proyectiles.

 Foto: Captura de pantalla
6 de 10
6 de 10

Otras personas optaron por colocarse sillas sobre la cabeza ante el temor de que las piedras traspasaran el nailon de la carpa y los lastimaran.

 Foto: Captura de pantalla
7 de 10
7 de 10

Hasta el momento se ha descartado que los enfrentamientos dejaran personas fallecidas, aunque se confirmó que hubo algunos heridos que fueron atendidos por personal médico.

 Foto: Captura de pantalla
8 de 10
8 de 10

Los representantes de los partidos políticos permanecen en el CLE a la espera de que inicie el escrutinio especial, en el cual se revisarán más de 2.700 actas con inconsistencias.

 Foto: Captura de pantalla
9 de 10
9 de 10

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) ya advirtió que, si los partidos políticos no sustituyen a sus miembros en las juntas correspondientes, el órgano electoral deberá conformarlas conforme a lo establecido en la Ley Electoral.

 Foto: Captura de pantalla
10 de 10
10 de 10

A 17 días de las elecciones generales y en vísperas de las fiestas de fin de año, Honduras aún no conoce quién será su próximo presidente. La disputa se mantiene entre Nasry Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

 Foto: Captura de pantalla
