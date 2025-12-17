Parálisis del CNE, violencia frente al Infop y denuncia de golpe: tres semanas de crisis electoral

El centro de acopio del material electoral se encuentra en el estatal Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde están listas al menos 150 mesas para que se inicie el escrutinio, pero a raíz de los últimos incidentes hoy no se le ha permitido el ingreso al personal acreditado de uno de los turnos, de doce horas cada uno, para comenzar con el conteo de los votos.