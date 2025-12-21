Más de doce horas sin actualizar y un proceso lento: cuarto día del escrutinio especial

Tegucigalpa, Honduras.- La tarde del jueves dio inicio el escrutinio especial de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre para revisar 2,792 actas electorales con inconsistencias, misma que se reanudó este domingo tras más de 12 horas sin actualizar, según la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Con la reanudación del escrutinio especial, el candidato presidencial del conservador Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, seguía al frente con 1,381,289 votos (40,31 %); actualizado a las 7:00 p.m.

Salvador Nasralla, candidato del también conservador Partido Liberal, seguía en el segundo lugar con 1,355,333 (39,55 %), y la candidata oficialista Rixi Moncada, quien pedía la nulidad total de las elecciones, en el tercero con 655,825 sufragios (19,13 %), con el 99,88 % de las actas escrutadas.