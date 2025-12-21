En reunión de pleno, Cossette López le recuerda a Marlon Ochoa que EE UU le negó la visa

Tegucigalpa, Honduras.- El pleno de magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) se reunió la noche de este 21 de diciembre mediante encuentro virtual, sesión que tuvo dardos entre las autoridades del órgano electoral. Dentro de la agenda estuvo un informe de auditoría externa y una reforma solicitada por la consejera Cossette López al artículo 20 del reglamento para la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) .

A su vez, Marlon Ochoa reafirmó que la presidenta Ana Paola Hall y Cossette López se mantienen en una sede diplomática al reunirse de forma virtual y no encender sus cámaras. El representante de Libertad y Refundación (Libre) anunció que tras la reunión, habrá "una reducción de 691 actas que no se estarán sometiendo al escrutinio especial". Seguidamente estableció: "Las que no están son ustedes. Es importante que quede registro que el efecto de esta modificación (artículo 20) es reducir el número de actas. De las 2,792 actas hay 691 cuyos datos no disponemos, que en lugar de ir a escrutinio sus resultados serán modificados en base de datos. Nos va a llevar a resultados menos transparentes ya que el pueblo quiere que se haga voto por voto".

Marlon Ochoa acotó que siguen las “sesiones irregulares” y que, tanto Cossette López como Ana Paola Hall, se conectan desde una Embajada o una residencia que es sede diplomática. Sin embargo, la consejera López respondió que “no nos van a obligar a exhibirnos como quieren”. A continuación le recordó que EE UU le negó la visa por socavar la democracia en Honduras.

“Hay una persona que omite remitir su voto y se escuda en la ausencia de un informe que gustaría que fuera en ciertos parámetros. Lamentable que tiene que hacer el informe para él porque su representante en la comisión TREP tampoco trabaja más que en darle elementos y documentos para seguir socavando el proceso electoral como ha quedado demostrado de manera pública con el proceso de desvisado que le realizaron, que es tan público que todo mundo lo sabe”, opinó López. Al decirle sobre la negación de su visa, Marlon Ochoa tuvo un gesto de risa que no fue del gusto de Cossette López.