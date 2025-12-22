Zambrano: Libre está buscando sustituir a las consejeras y poner suplentes afines

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado al Congreso Nacional por el Partido Nacional, Tomás Zambrano, advirtió este lunes que la nueva estrategia del Partido Libertad y Refundación (Libre), con la medida del habeas corpus a favor de las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, es sustituirlas de sus cargos y poner a los consejeros suplentes para declarar como ganadora a la candidata oficialista, Rixi Moncada.
La Procuraduría General de la República (PGR) presentó una acción de hábeas corpus ante la supuesta “retención ilegítima y el desconocimiento del paradero” de las consejeras del CNE.
"Hemos escuchado al consejero mandadero de ´Mel´ Zelaya, Marlon Ochoa, está preguntando por las consejeras, preocupado por ellas el cínico. También hemos visto que el procurador ilegal, porque fue nombrado ilegalmente por el gobierno de Libertad y Refundación, que ya el pueblo los castigó y les dijo Libre nunca más, ha presentado un habeas corpus ante de la Sala de lo Constitucional", señaló Zambrano.
Al mismo tiempo advirtió que la conclusión de todo esto es que Libre está buscando el mecanismo para declarar que existe falta absoluta de las consejeras Hall y López, y así a través de la Comisión Permanente ilegal del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo y de Libre, quererlas sustituir por los consejeros suplentes del CNE.
De esta forma se integrará el pleno del CNE únicamente con los mandaderos y la gente afín a Libertad y Refundación y declarar ganadora a la candidata oficialista, Rixi Moncada, la que quedó en tercer lugar con menos del 20% de los votos, sentenció Zambrano en su cuenta de X.
"Esto hay que alertarlo, porque no podemos poner en riesgo la libertad del pueblo hondureño manifestada el 30 de noviembre, las consejeras están haciendo bien su trabajo, Honduras entera las respalda, las acompaña y les da el voto de confianza para que terminen el conteo, escrutinio y se lleve a cabo la declaratoria final”, apuntó el diputado, asegurando que Nasry "Tito" Asfura será el ganador.
En una comparecencia pública por la plataforma Zoom, las consejeras manifestaron de forma categórica que se encontraban bien, tanto en su integridad física como psíquica y emocional.
"Estamos trabajando arduamente en pro del avance del proceso electoral y realizar la declaratoria de elecciones en el tiempo que la Ley establece”, afirmó Cossette López.