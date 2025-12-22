Zambrano: Libre está buscando sustituir a las consejeras y poner suplentes afines

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado al Congreso Nacional por el Partido Nacional, Tomás Zambrano, advirtió este lunes que la nueva estrategia del Partido Libertad y Refundación (Libre), con la medida del habeas corpus a favor de las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, es sustituirlas de sus cargos y poner a los consejeros suplentes para declarar como ganadora a la candidata oficialista, Rixi Moncada.

La Procuraduría General de la República (PGR) presentó una acción de hábeas corpus ante la supuesta “retención ilegítima y el desconocimiento del paradero” de las consejeras del CNE.

"Hemos escuchado al consejero mandadero de ´Mel´ Zelaya, Marlon Ochoa, está preguntando por las consejeras, preocupado por ellas el cínico. También hemos visto que el procurador ilegal, porque fue nombrado ilegalmente por el gobierno de Libertad y Refundación, que ya el pueblo los castigó y les dijo Libre nunca más, ha presentado un habeas corpus ante de la Sala de lo Constitucional", señaló Zambrano.