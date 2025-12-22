Dos partidos políticos están bloqueando el avance del escrutinio especial

Tegucigalpa, Honduras.- En dos días debió haberse realizado el escrutinio especial de 2,792 actas electorales, pero ya pasaron 22 días después del proceso electoral, y apenas se ha avanzado en 1,302 hasta la mañana de este lunes, a consecuencia de la mal intencionada actitud de algunos partidos políticos. La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, declaró que el proceso camina tan lento como lo han provocado los partidos políticos, que lo están bloqueando, teniendo un proceso exageradamente accidentado, pese a que el ente electoral creó la infraestructura necesaria para que esto funcionara. Los partidos políticos a los que se refiere López, son Libertad y Refundación (Libre) y una facción del Partido Liberal, tal y como lo señaló Roberto Contreras, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, quien advirtió que se busca implementar el plan Venezuela en Honduras. López explicó que "nosotros teníamos 2,792 actas (para escrutinio especial), y esto en primarias a un ritmo de 45 minutos que se tomaban, o un máximo 35 minutos en promedio, hubiera terminado en dos días. Y, sin embargo, hay consignas de que solo saquen un acta por día por cada mesa, es decir, nueve horas para sacar un acta presidencial”. "Con esto lo que le quiero decir es que la declaratoria presidencial ya estuviera lista, si no fuera por lo que han hecho los miembros de los partidos políticos dentro del Centro Logístico Electoral (CLE), con absoluta impunidad", señaló. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. López reconoció que la primera falla que tuvieron como CNE fue en la contratación de la empresa que brindaría el servicio de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), Grupo ASD. No obstante, quedó evidenciado que más del 90% del avance del proceso reposa en el desempeño que tengan los representantes de los partidos políticos en las diferentes etapas. "Nosotros montamos la infraestructura, los partidos políticos son los dueños de la fiesta, ¿qué es lo que pasa básicamente?, que ha habido dos partidos, dos grupos de representantes de partidos que básicamente han secuestrado el proceso y lo han tenido a su ritmo, a la manera en que quieren conducirlo, y los escrutinios especiales han sido sumamente accidentados", lamentó. Reseñó que primero se dedicaron a apedrear personas, a deshacer el mobiliario que se encontraba en las afueras del CLE y mandaron 15 personas a un hospital.

Además, los miembros de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR) detienen constantemente el proceso, retienen la maleta, no la abren, se dedican a poner actas en cero, detienen el proceso porque ellos quieren decir qué atribuciones tiene o no un empleado del CNE, golpean las mesas y cachetean a las personas. Existe cualquier cantidad de testimonios de la violencia que se ha sufrido y lamentablemente la Fiscalía no hace nada, los fiscales no se mueven para absolutamente nada, dicen que no tienen instrucciones de recibir denuncias, entonces la pregunta es, ¿para qué están ahí?, recriminó la consejera. También hay mucho tráfico de credenciales, a pesar de que este es un proceso un poco distinto, porque los partidos nominan a las personas y el CNE con base en esas propuesta de los partidos, nombran a los miembros de la JEVR. "El problema es que hay muchas personas de partidos que no pertenecen a esas representaciones, precisamente con credenciales como delegados

Lamentablemente, el deterioro del estado de derecho es más que evidente, así como el posible secuestro por parte de partidos políticos, es algo que no se había presentado antes, pero definitivamente atiende al diseño electoral de Honduras. La enorme responsabilidad que en teoría se le adjudica al CNE termina reposando totalmente en los partidos políticos y en sus representantes", señaló López.

Correcciones

De las 2,792 actas había 1,440 en un inicio que estaban como posicionadas para ser corregidas por transcripción, ese número con una revisión más minuciosa se redujo a 1,138 y se volvió a revisar, saliendo la misma cantidad. "Además de esas 1,138 de correcciones de transcripción, nosotros solo hemos aprobado un porcentaje que va para escrutinio especial y otro para corrección de transcripción", detalló. Un total de 691 actas tienen que pasar entonces ahora por un módulo que está conformado por tres personas que se rotan en transcripción en teoría, y que los otros son observadores. La consejera explicó que la verificación de transcripciones es un procedimiento que surge a raíz de que en las elecciones primarias, el Partido de Libertad y Refundación (Libre) metió, a través del proyecto de acciones administrativas, 135 correcciones de transcripciones. En ese sentido, el pleno, consideró que había un espacio en el cual no necesariamente las actas se van a un escrito especial, que implica volver a exponer a que las urnas sean colocadas en cero, porque la gente sí fue a votar.

Entonces, en el Reglamento que fue aprobado por unanimidad, se estableció la modalidad de corrección de transcripción, ¿en qué se basa eso?, en que el acta física es el documento real. No se va a anular algo porque la calculadora está mala, lo que se hace es ver el acta física y se vuelve a transcribir correctamente, si es que hubo algún error. En teoría, ese procedimiento debió haberse ejecutado desde hace dos semanas, dijo López. Apuntó que le resulta sorprendente que muchos digan y pidan a nivel internacional que se le permita al CNE ejercer su autonomía y ejecutar todo aquello que necesitan para que avance el proceso, pero internamente las voces disonantes y las narrativas siguen presentándose como que el CNE debería realizar el escrutinio. “El Consejo Nacional Electoral no hace el escrutinio especial, lo hacen los miembros de los partidos políticos y es realmente agotador seguir repitiendo y esclareciendo, porque con todo respeto, ha sucedido una cosa en los últimos tiempos, y es que todo el mundo es experto electoral”, señaló.

No deben boicotear el proceso

A criterio del analista político, Kenneth Madrid, los integrantes de los dos partidos políticos que señaló la consejera López, deben comprender que en este momento el proceso está en sus manos y que no es retrasándolo o boicoteándolo, que se va a lograr la institucionalidad. Al contrario, boicotear el proceso solo permitiría que esta crisis que se está viviendo ahora escale a un nivel mayor y vaya a un lugar que es el Congreso Nacional, donde no se tienen las condiciones en este momento para esa circunstancia. Reflexionó que se espera que prive la cordura entre los partidos Liberal y Nacional, y que comprendan de que a ellos los favoreció el pueblo hondureño con el voto ciudadano, ellos tienen el doble de votos a los de la candidata del partido oficialista, que está en un lejano tercer lugar. “No hay que caer en el juego de Libertad y Refundación que es boicotear el proceso electoral”.

Son los partidos políticos los que tienen la ineludible responsabilidad de llevar adelante este proceso electoral. Si alguien está boicoteando el proceso electoral, la autoridad partidaria tiene el deber de sustituirlo inmediatamente, recomendó.