"El PN está amenazando a sus propios representantes en la mesa de escrutinio": Nasralla

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque con varios retrasos provocados por obstáculos generados por los políticos de los tres partidos mayoritarios -Nacional, Liberal y Libertad y Refundación (Libre)-, el escrutinio ha avanzado de forma lenta y a contrarreloj. La revisión de las actas, según denuncias de la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) Cossette López, avanza con “un retardo malicioso evidente”. En promedio se están escrutando 15 actas diarias, cuando la fecha límite para la declaratoria oficial se acerca. Los resultados continúan favoreciendo a Nasry Asfura, del Partido Nacional, quien con el 99.92% de las actas escrutadas acumulaba 1,391,989 votos. Mientras tanto, Salvador Nasralla, del Partido Liberal, contabilizaba 1,362,358 votos, lo que indica que hay una diferencia de 29,631 marcas.

En medio de este proceso, las denuncias no han cesado. El candidato liberal Salvador Nasralla publicó en su cuenta de X que el Partido Nacional está amenazando a sus propios escrutadores de las Juntas Especiales de Verificación. "El Partido Nacional de Honduras está amenazando a sus propios representantes en la mesa de escrutinio, para que no apliquen la ley que obliga a contabilizar cero votos en las actas cuyo total de votos no coincide con las personas que firmaron el cuadernillo el día 30 de noviembre", denunció Nasralla. Explicó que ya mostró "varios ejemplos y testimoniales donde aparecen más de 300 votantes en el acta del CNE, pero solo 30 personas en el biométrico. Cuando abren esas urnas en los escrutinios especiales, resulta que en el cuaderno que todos firmamos al momento de votar, solo hay 100 personas".