PGR presenta hábeas corpus y pide a la CSJ verificar el paradero de Hall y Cossette López

“La acción interpuesta tiene como finalidad que el órgano jurisdiccional competente verifique de manera inmediata y directa la situación personal de las consejeras mencionadas, a fin de garantizar la protección efectiva de sus derechos fundamentales a la libertad”, señala la misiva.

Mediante un comunicado, emitido la madrugada de este lunes 22 de diciembre, la PGR anunció que presentó un recurso legal ante la Sala Constitucional de la CSJ para que verifique de manera inmediata “la situación personal de las consejeras”.

Tegucigalpa, Honduras.- La Procuraduría General de la República (PGR) presentó un hábeas corpus -Exhibición Personal- ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a favor de las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, debido al desconocimiento de su paradero.

“Podría afectar la estabilidad institucional y política del país, la paz social, la seguridad de la Nación, la confianza ciudadana en el proceso electoral y en la democracia hondureña”, aseguró la PGR.

La institución aseguró que el desconocimiento del paradero y las condiciones bajo las que están laborando, actualmente, las consejeras, podría afectar “la estabilidad institucional y política del país”.

📌 Procurador General presenta ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS (EXHIBICIÓN PERSONAL) por desconocimiento del paradero y posible retención ilegítima de las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Dra. Ana Paola Hall García y Abga. Cossette Alejandra López. pic.twitter.com/xh5iVatSAn

"El habeas corpus no es un instrumento para aprehender personas, ni para hostigar, ni para simular preocupación por la integridad de alguien. Es una garantía constitucional destinada exclusivamente a obligar a la autoridad a presentar una persona que se encuentra detenida", afirmó.

La consejera presidenta, Ana Paola Hall, en cambio, no se ha pronunciado al respecto.

La medida surge después de que el viernes por la noche, el consejero del CNE, Marlon Ochoa, asegurara que ambas consejeras estaban "secuestradas" en una embajada extranjera ubicada en Tegucigalpa. Además, pidió a las autoridades indagar si los mensajes que ellas postean en sus redes sociales realmente son de su autoría o si están siendo redactados por personas de esa embajada.

Horas después de esas declaraciones del representante de Libre en el órgano electoral, Cossette López escribió en su cuenta de X haciendo referencia a una serie de hechos previos que calificó como ataques personales y profesionales que ha sufrido durante todo el proceso electoral: "Intentaron encerrarme en un salón a fuerza y con violencia en Infop cuando sucedió el incidente de los Biométricos de ingresos aún no regularizados".

"Ahora lanza acusaciones de secuestro sobre seres decentes que son embajadores en nuestro país. Basta de hipocresías y manipulaciones", señaló.

"Por favor, no le presten atención a este charlatán. Su locura es obvia, está absolutamente desquiciado y parece que lo pone peor que no estemos a su alcance para seguir torturando. Su sola presencia en la misma mesa, es una amenaza para otros. Si hay alguien que ha querido coaccionarme y amedrentarme es él, su partido... a la vista de todos y con absoluta impunidad", escribió la representante del Partido Nacional.

Ahora, la PGR concluyó su comunicado asegurando que "estará atenta el trámite que la Sala de lo Constitucional imprima a la acción presentada, así como a los resultados de las diligencias que se ordenen".