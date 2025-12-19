Cumplía su misión y le lanzaron un mortero: ¿quién es el militar herido en Infop?

Uno de ellos presentó lesiones leves y fue atendido sin mayores complicaciones. Sin embargo, el impacto más severo lo recibió el soldado Cristian Ávila Salgado , de apenas 22 años, quien sufrió daños oculares graves tras la detonación ocurrida a escasos centímetros de su ojo derecho.

El estallido de un artefacto explosivo, tipo mortero, que arrojaron militantes del Partido Libertad y Refundación ( Libre ) detonó cerca del grupo de militares apostados en el lugar, dejando como saldo a dos efectivos heridos.

Tegucigalpa, Honduras.- Cumplía con su turno de vigilancia junto a otros compañeros, resguardando las instalaciones del Centro Logístico Electoral (CLE) , en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) , cuando una explosión cambió por completo el rumbo de su jornada.

En cuestión de segundos pasó de resguardar el orden a convertirse en paciente de emergencia.

El joven militar fue auxiliado por sus compañeros y trasladado de inmediato al Hospital Militar, donde permaneció bajo observación médica especializada. Su caso generó preocupación debido a la gravedad de las lesiones en el rostro y el área ocular.

El vocero de las Fuerzas Armadas, Mario Rivera, confirmó que el soldado ya fue dado de alta, aunque su proceso médico continúa.

“Según el personal médico, él presentó lesiones oculares severas producto de la explosión de un mortero cerca de su ojo derecho. En la mañana de este viernes fue dado de alta del hospital militar”, detalló.

Rivera explicó que Salgado, asignado al Primer Batallón de Infantería, deberá someterse a cirugía plástica reconstructiva debido a los daños ocasionados por la explosión, además de mantener citas oftalmológicas de seguimiento, ya que la posible pérdida del ojo afectado aún se encuentra en evaluación médica.

“Esperamos que no lo pierda, eso está en evaluación. Él va a quedar en reposo, con seguimiento médico constante y todos los procedimientos se realizarán en el Hospital Militar”, agregó el vocero.

El soldado es originario de Alubarén, Francisco Morazán, y actualmente se encuentra en proceso de recuperación, mientras las autoridades militares dan seguimiento a su evolución clínica.