Cossette López denuncia que "la Fiscalía no hace nada" ante violencia en escrutinio especial

Tegucigalpa, Honduras.- Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), denunció que el escrutinio especial avanza lentamente debido a actos de violencia por parte de delegados partidarios y lamentó que la Fiscalía no haga "nada" ante estas agresiones. El escrutinio especial de 2,792 actas electorales con inconsistencias se inició el pasado día 18, con cinco días de retraso. López afirmó este lunes que en el Centro Logístico Electoral (CLE) del CNE se han registrado escenas de violencia con delegados partidarios que impiden la apertura de maletas electorales y agreden físicamente al personal encargado del conteo. "Las maletas no las abren, se dedican a poner actas en cero, detienen el proceso porque quieren ellos decir qué atribuciones tiene o no un empleado del CNE; golpean las mesas, cachetean a las personas", aseguró López.

El conteo de votos de 2,792 actas electorales con inconsistencias continúa, además de lento, interrumpido con frecuencia, la última vez anoche, reanudándose hasta hoy en horas de la mañana. "La Fiscalía no hace nada" lamentó López tras señalar que dispone de numerosos testimonios sobre los hechos violentos y que los fiscales presentes "dicen no tener instrucciones para recibir las denuncias", por lo que surge "la pregunta para qué están ahí". Agregó que el "deterioro" del Estado de derecho es "más que evidente", y criticó que la responsabilidad del escrutinio recaiga en los partidos, lo que propicia un "posible secuestro" del proceso y tráfico de credenciales de delegados. "La enorme responsabilidad que en teoría se le adjudica al Consejo Nacional Electoral termina reposada totalmente en los partidos y en sus representantes; hay mucho tráfico de credenciales", afirmó, al alertar la presencia de delegados que no corresponden a las representaciones asignadas en las juntas especiales. El escrutinio especial avanzaba este lunes con lentitud y constantes interrupciones, mientras los resultados parciales mantienen a la cabeza al candidato del conservador Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, respaldado por el presidente de EE.UU., Donald Trump. Según el último registro publicado en la página web del CNE, con el 99,92 % de las actas escrutada, Asfura encabeza la votación con 1.391.989 votos (40,34 %), seguido de Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal, con 1.362.358 papeletas (39,48 %).