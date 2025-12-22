OEA pide al CNE finalizar el escrutinio y certificar la elección antes del 30 de diciembre

Tegucigalpa, Honduras.- La Organización de los Estados Americanos (OEA) hizo un llamado a las autoridades electorales a concluir el recuento de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre "lo antes posible", a fin de garantizar el respeto a la voluntad de los votantes.

El secretario general del organismo, el surinamés Albert Ramdin, subrayó que es "urgente" que el proceso electoral sea certificado antes del 30 de diciembre, un mes después de las elecciones, para asegurar que se respete "la voluntad del pueblo hondureño".

"Instamos a todos los actores políticos en Honduras a actuar con responsabilidad y respeto por la voluntad popular, garantizando la estabilidad y la paz para toda la ciudadanía en todo el país", señaló el organismo panamericano en su cuenta de X.