Sala Constitucional admite habeas corpus presentado por la PGR para buscar a Cossette y a Ana Paola

Tegucigalpa, Honduras.- La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió a trámite un recurso de hábeas corpus o exhibición personal, presentado por la Procuraduría General de la República (PGR) a favor de las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette Alejandra López Osorio y Ana Paola Hall García. La acción de garantía constitucional fue interpuesta por el propio procurador general de la República, Manuel Antonio Díaz Galeas, la tarde del domingo 22 de diciembre. En menos de 24 horas, como pocas veces ocurre en otros casos de interés, la Sala Constitucional lo admitió a trámite. Esta Sala, además, nombró a la abogada Blanca Sarahí Izaguirre Lozano como jueza ejecutora, para que conozca y resuelva el recurso presentado.

De acuerdo con el recurrente, Manuel Díaz, "la acción interpuesta tiene como finalidad que el órgano jurisdiccional competente verifique de manera inmediata y directa la situación personal de las consejeras mencionadas, a fin de garantizar la protección efectiva de sus derechos fundamentales a la libertad, integridad y vida, que la Constitución de la República reconoce como fines supremos de la sociedad y del Estado". No obstante, líderes del Partido Nacional (PN) rechazan esa narrativa del procurador general y aseguran que la verdadera intención de ubicar y conocer las circunstancias en las que se encuentran las consejeras Cossette López y Ana Hall sería capturarlas y, con ello, entorpecer el proceso electoral, que aún no ha concluido.

Intención de Libre

“Hemos visto que el procurador ilegal ha presentado un hábeas corpus ante la Sala de lo Constitucional. Esto nos lleva a la conclusión de que Libertad y Refundación está buscando el mecanismo para declarar que existe falta absoluta de las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López y, así, a través de una Comisión Permanente ilegal, querer sustituirlas por los suplentes del Consejo Nacional Electoral”, señaló Tomás Zambrano, jefe de bancada de diputados del Partido Nacional.

Según Zambrano, la intención de Libre es integrar el pleno del CNE con los consejeros suplentes Karen Patricia Rodríguez Álvarez y Carlos Enrique Cardona Hernández, ambos afines al partido de gobierno. Por su parte, la diputada y aspirante a designada presidencial, María Antonieta Mejía Sánchez, expresó que Marlon Ochoa, “mientras estuvo batallando todo este tiempo, ahora le surge un paternalismo por sus compañeras y quiere saber dónde están, alegando que las tienen secuestradas. A ellas las han perseguido políticamente, las han coaccionado, amenazado y tratado de intimidar, por lo que, por protección, han tomado sus propias medidas”. Mejía Sánchez sostuvo que “este recurso tiene otro fondo; no se trata precisamente de preocuparse por el paradero de las consejeras. El trasfondo es que recientemente Luis Redondo juramentó, a puertas cerradas, a estos dos personajes (Karen Patricia Rodríguez Álvarez y Carlos Enrique Cardona Hernández) para que, en ausencia de las consejeras, quienes están ejerciendo de forma virtual, usurpen las funciones de las consejeras propietarias”, fustigó.