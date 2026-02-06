Honduras cierra 2025 con alza en exportaciones, empleo y empresas maquiladoras

Tegucigalpa, Honduras.- La maquila hondureña cerró 2025 con cifras halagadoras en comparación con los años anteriores.

Datos preliminares publicados por la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) indican que el valor exportado ascendió a 5,464 millones de dólares el año pasado, superando los $5,408 millones 2024. El aumento interanual fue de 56 millones de dólares, equivalente a 1.03%.

Además, el número de empleos creció de 129,239 a 140,000 plazas, con un incremento de 10,761 plazas. Respecto a la cifra de empresas -textileras, electrónicas y de servicios- que operan en el país se incrementó de 300 a 330, o sea 30 más, de acuerdo con la Asociación de Maquiladores de Honduras.

Los resultados de 2025 están en línea con las proyecciones del Banco Central de Honduras (BCH).