Honduras cierra 2025 con alza en exportaciones, empleo y empresas maquiladoras

La confección de prendas de vestir es el rubro más importante en la maquila hondureña, seguida de los arneses eléctricos

  • Actualizado: 06 de febrero de 2026 a las 00:00
Exportaciones sumaron $5,464 millones; número de empresas fue de 330 con 140,000 empleos.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La maquila hondureña cerró 2025 con cifras halagadoras en comparación con los años anteriores.

Datos preliminares publicados por la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) indican que el valor exportado ascendió a 5,464 millones de dólares el año pasado, superando los $5,408 millones 2024. El aumento interanual fue de 56 millones de dólares, equivalente a 1.03%.

Además, el número de empleos creció de 129,239 a 140,000 plazas, con un incremento de 10,761 plazas. Respecto a la cifra de empresas -textileras, electrónicas y de servicios- que operan en el país se incrementó de 300 a 330, o sea 30 más, de acuerdo con la Asociación de Maquiladores de Honduras.

Los resultados de 2025 están en línea con las proyecciones del Banco Central de Honduras (BCH).

¿Cuánto colocó el Fondo de Inversión del BCH de enero a diciembre 2025?

Señala que los aranceles aplicados por Estados Unidos no tendrían mayor impacto en 2025 pero en 2026 sí.En ese sentido, las variables de producción, exportación y empleos proyectan un crecimiento entre 0.5% y 1.5% para este año.

No obstante, para 2026 se estima una caída entre -2% y -3% para producción; de -0.5% a -1% en exportaciones y de empleos se proyectan datos mixtos: 1% de crecimiento o -1% de caída.

En cuanto al posicionamiento a nivel mundial, Honduras se sitúa como el mayor proveedor textil para el mercado centroamericano, según Trademac, con una participación de 45.2%, seguido de Nicaragua con 25.5%, Guatemala con 22.2%, El Salvador y Costa Rica con 7.1%, cada uno.

Estados Unidos es el primer destino de las prendas de vestir y arneses que produce la maquila hondureña.

Luis Rodríguez
Luis Rodríguez

Profesional del Periodismo graduado en Ciudad Universitaria-UNAH. Desde agosto 1995 redactor de noticias económicas en EL HERALDO y después pasó a ser periodista-editor de las secciones de Economía y de Dinero & Negocios.

