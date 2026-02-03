Precio del dólar hoy 3 de febrero: lempira se aprecia nuevamente

Tegucigalpa, Honduras.- Para este martes 3 de febrero de 2026, el tipo de cambio de referencia en la subasta de divisas del Banco Central de Honduras (BCH) se fijó en L26.4465 para la compra y L26.5787 para la venta, reflejando una leve disminución respecto al cierre del pasado lunes 2 de febrero, cuando se cotizó en L26.4635 y L26.5958, respectivamente. La variación representa una rebaja de 0.017 milésimas en la compra y 0.0171 diezmilésimas en la venta, reflejando nuevamente la apreciación del lempira frente al dólar.

¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?

El tipo de cambio de compra indica el valor al que los bancos y casas de cambio adquieren dólares de los clientes (agentes económicos y personas), mientras que el tipo de venta es el precio al que venden la divisa a los demandantes (importadores y personas). La diferencia entre el precio de compra y venta, que es equivalente al 0.05%, se conoce como comisión cambiaria y es aplicada por el Banco Central de Honduras.

¿Dónde y por qué comprar dólares en Honduras?