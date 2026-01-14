¿Cuánto se apreció en tres fechas tipo de cambio del dólar en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- A pesar de la devaluación sostenida del Tipo de Cambio de Referencia (TCR) del dólar también ha registrado apreciaciones.

Por tres fechas durante la segunda semana de enero de 2026, el lempira se ha recuperado frente a la moneda de los Estados Unidos de América en 33 milésimas, constató EL HERALDO.

En la subasta de divisas del Banco Central de Honduras (BCH) desde el lunes 12 de enero el tipo de cambio del dólar se cotizó a 26.4138 lempiras para la compra y 26.5459 lempiras para la venta, reflejando una baja de 0.0169 diezmilésimas y 0.0075 diezmilésimas, respectivamente.

Luego de 24 horas siguió la apreciación de la moneda de curso local en el territorio hondureño frente al dólar al fijarse en 26.4064 lempiras la compra y 26.5384 lempiras la venta.

A L26.3977 para la compra, mientras que la venta L26.5297 quedó el TCR para este miércoles, sumando el tercer día consecutivo de apreciaciones.

Analistas en materia económica consultados por EL HERALDO coincidieron que este comportamiento en la subasta del BCH pudo verse motivado por ingresos extraordinarios de remesas familiares, de café, así como de divisas en general.