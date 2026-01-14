Precio del dólar hoy 14 de enero: lempira se aprecia nuevamente

Tegucigalpa, Honduras.- Para este miércoles 14 de enero de 2026, el tipo de cambio de referencia en la subasta de divisas del Banco Central de Honduras (BCH) se fijó en L26.3977 para la compra y L26.5297 para la venta, reflejando una leve disminución respecto al cierre del pasado martes 13 de enero, cuando se cotizó en L26.4064 y L26.5384, respectivamente. La variación representa una rebaja de 0.0087 diezmilésimas en la compra y 0.0087 diezmilésimas en la venta, reflejando nuevamente la apreciación del lempira frente al dólar.

¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?

El tipo de cambio de compra indica el valor al que los bancos y casas de cambio adquieren dólares de los clientes (agentes económicos y personas), mientras que el tipo de venta es el precio al que venden la divisa a los demandantes (importadores y personas). La diferencia entre el precio de compra y venta, que es equivalente al 0.05%, se conoce como comisión cambiaria y es aplicada por el Banco Central de Honduras.

¿Dónde y por qué comprar dólares en Honduras?