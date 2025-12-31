Tipo de cambio del dólar en Honduras se encareció 99.27 centavos en 2025

Tegucigalpa, Honduras.- La devaluación del Tipo de Cambio de Referencia (TCR) del dólar fue sostenida en el 2025, pero no alcanzó los 27 lempiras en cuanto a la venta como se tenía previsto.
Del 1 de enero al 30 de diciembre pasado el valor de compra de la divisa pasó de 25.3800 lempiras a 26.3727 lempiras, reflejando un encarecimiento acumulado de 99.27 centavos, constató EL HERALDO en los reportes de la subasta del Banco Central de Honduras (BCH).
En términos porcentuales representa un 3.91% sin llegar a ser mayor por las apreciaciones que atenuaron en el territorio hondureño el deslizamiento de la moneda de curso local de los Estados Unidos de América.
EL HERALDO informó que el 13 de mayo de este año el TCR superó los 26 lempiras en términos de venta y fue hasta el 4 de junio que sobrepasó ese precio para la compra.
Al cierre de 2025 el valor de venta del dólar fue de 26.5046 lempiras, mientras que cuando inició este período de 12 meses se encontraba en 25.5069 lempiras, una variación de 99.77 centavos.
Efectos
"La depreciación de la moneda ha impulsado la inflación, ya que muchos productos en Honduras son importados y deben pagarse en dólares; también ha aumentado el costo del servicio de la deuda externa, ya que se necesitan más lempiras para cumplir con los pagos en dólares", manifestó a EL HERALDO la expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Amparo Canales.
Indicó que "los exportadores reciben más lempiras por cada dólar de sus ventas internacionales, lo que mejora su rentabilidad. Asimismo, quienes reciben remesas familiares han visto un incremento en el valor de los envíos desde el extranjero".
El aumento en el costo de vida es otro de los impactos de la devaluación, aseguró la docente universitaria.
Los ingresos extraordinarios de remesas familiares, de exportaciones de café hasta de los desembolsos de endeudamiento externo evitaron que el lempira perdiera más valor frente al dólar, coincidieron otros analistas en materia económica consultados por este rotativo.