Tipo de cambio del dólar en Honduras se encareció 99.27 centavos en 2025

Tegucigalpa, Honduras.- La devaluación del Tipo de Cambio de Referencia (TCR) del dólar fue sostenida en el 2025, pero no alcanzó los 27 lempiras en cuanto a la venta como se tenía previsto.

Del 1 de enero al 30 de diciembre pasado el valor de compra de la divisa pasó de 25.3800 lempiras a 26.3727 lempiras, reflejando un encarecimiento acumulado de 99.27 centavos, constató EL HERALDO en los reportes de la subasta del Banco Central de Honduras (BCH).

En términos porcentuales representa un 3.91% sin llegar a ser mayor por las apreciaciones que atenuaron en el territorio hondureño el deslizamiento de la moneda de curso local de los Estados Unidos de América.

EL HERALDO informó que el 13 de mayo de este año el TCR superó los 26 lempiras en términos de venta y fue hasta el 4 de junio que sobrepasó ese precio para la compra.

Al cierre de 2025 el valor de venta del dólar fue de 26.5046 lempiras, mientras que cuando inició este período de 12 meses se encontraba en 25.5069 lempiras, una variación de 99.77 centavos.