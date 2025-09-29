Dólar se encareció 78.96 centavos en Honduras a septiembre de 2025

Tegucigalpa, Honduras.- El Tipo de Cambio de Referencia (TCR) se ha devaluado de 25.3800 a 26.1696 lempiras por dólar de enero a septiembre de 2025.

En valores porcentuales significa 78.96 centavos, equivalente a 3.11 puntos, de acuerdo con datos del Sistema Electrónico de Negociación de Divisas (Sendi).

Esos valores son contrarios a los registrados en los primeros nueve meses de 2024, cuando el TCR se depreció 10.75 centavos al pasar de 24.6513 a 24.75.88 lempiras por dólar.

El BCH aceleró el deslizamiento del tipo de cambio en agosto del año pasado como parte de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La misión técnica ha elogiado las medidas de política monetaria adoptadas por el Banco Central y que se han traducido en un encarecimiento del dólar para los demandantes de divisas.