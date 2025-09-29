  1. Inicio
Dólar se encareció 78.96 centavos en Honduras a septiembre de 2025

De acuerdo con un informe del Banco Central de Honduras, 13,846 millones de dólares se adjudicaron a los demandantes de divisas en el periodo de enero a septiembre de 2025

  • 29 de septiembre de 2025 a las 00:00
Devaluación es de 3.11%; el tipo de cambio pasó de 25.3800 a 26.1696 lempiras por dólar

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El Tipo de Cambio de Referencia (TCR) se ha devaluado de 25.3800 a 26.1696 lempiras por dólar de enero a septiembre de 2025.

En valores porcentuales significa 78.96 centavos, equivalente a 3.11 puntos, de acuerdo con datos del Sistema Electrónico de Negociación de Divisas (Sendi).

Esos valores son contrarios a los registrados en los primeros nueve meses de 2024, cuando el TCR se depreció 10.75 centavos al pasar de 24.6513 a 24.75.88 lempiras por dólar.

El BCH aceleró el deslizamiento del tipo de cambio en agosto del año pasado como parte de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La misión técnica ha elogiado las medidas de política monetaria adoptadas por el Banco Central y que se han traducido en un encarecimiento del dólar para los demandantes de divisas.

Luis Rodríguez
Luis Rodríguez

Profesional del Periodismo graduado en Ciudad Universitaria-UNAH. Desde agosto 1995 redactor de noticias económicas en EL HERALDO y después pasó a ser periodista-editor de las secciones de Economía y de Dinero & Negocios.

