El FMI va a desembolsar otros 120 millones de dólares a finales de 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Un desembolso de alrededor de 120 millones de dólares recibirá Honduras por el Fondo Monetario Internacional (FMI) al haber aprobado la cuarta revisión a los acuerdos suscritos.

Así lo anunció el directorio ejecutivo del organismo financiero a través de un comunicado, por lo que el país sumará $605 millones de $823 millones de los recursos a los que ha accedido como parte de los convenios en el marco del Servicio de Crédito Ampliado y Servicio Ampliado por 36 meses.