El FMI va a desembolsar otros 120 millones de dólares a finales de 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Un desembolso de alrededor de 120 millones de dólares recibirá Honduras por el Fondo Monetario Internacional (FMI) al haber aprobado la cuarta revisión a los acuerdos suscritos.
Así lo anunció el directorio ejecutivo del organismo financiero a través de un comunicado, por lo que el país sumará $605 millones de $823 millones de los recursos a los que ha accedido como parte de los convenios en el marco del Servicio de Crédito Ampliado y Servicio Ampliado por 36 meses.
Del 16 de septiembre hasta este viernes una misión técnica del FMI encabezada por Emilio Fernández Corugedo arribó al territorio hondureño para efectuar la cuarta revisión al programa vigente desde el 21 de septiembre de 2023.
La misiva consta de cinco puntos sobre los hallazgos del análisis de la aplicación de políticas por la actual gestión pública, así como la evolución económica.