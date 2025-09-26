  1. Inicio
  2. · Economía

El FMI va a desembolsar otros 120 millones de dólares a finales de 2025

El Fondo Monetario Internacional desbloqueará unos 120 millones de dólares tras aprobar la cuarta revisión, sumando 605 millones de los recursos acordados

  • 26 de septiembre de 2025 a las 14:03
El FMI va a desembolsar otros 120 millones de dólares a finales de 2025

Honduras obtendrá unos 120 millones de dólares del FMI, tras la cuarta revisión.

 Foto: EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- Un desembolso de alrededor de 120 millones de dólares recibirá Honduras por el Fondo Monetario Internacional (FMI) al haber aprobado la cuarta revisión a los acuerdos suscritos.

Así lo anunció el directorio ejecutivo del organismo financiero a través de un comunicado, por lo que el país sumará $605 millones de $823 millones de los recursos a los que ha accedido como parte de los convenios en el marco del Servicio de Crédito Ampliado y Servicio Ampliado por 36 meses.

FMI inicia revisión del programa económico de Honduras y reitera apoyo a reformas

Del 16 de septiembre hasta este viernes una misión técnica del FMI encabezada por Emilio Fernández Corugedo arribó al territorio hondureño para efectuar la cuarta revisión al programa vigente desde el 21 de septiembre de 2023.

La misiva consta de cinco puntos sobre los hallazgos del análisis de la aplicación de políticas por la actual gestión pública, así como la evolución económica.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias