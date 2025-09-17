Acuerdos con FMI son un aval y generan confianza para el nuevo gobierno

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque los acuerdos suscritos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) datan del 21 de septiembre de 2023 tienen validez hasta el 2026, por lo que abarcarán al nuevo gobierno y serán un aval que contribuirá a generar confianza entre los agentes económicos.

Esa es la postura de economistas entrevistados por EL HERALDO en función a la cuarta revisión que efectúa una misión técnica de la organización financiera que arribó al país el lunes anterior.

“Un acuerdo con el FMI es conveniente porque genera confianza entre los agentes económicos y además sirve como aval para obtener préstamos en condiciones favorables con los organismos multilaterales de crédito”, manifestó Liliana Castillo, quien presidió el Colegio Hondureño de Economistas (CHE).

Aseguró que “en cuanto a la presente evaluación la mayoría de los indicadores, Reservas Internacionales Netas, inflación, crecimiento económico se cumplen, pero lo de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica es un problema toral que no han podido resolver, lograr una mejora en las finanzas”.

La situación del déficit fiscal junto a la depreciación del tipo de cambio del dólar representan otro reto, particularmente en este último cuando en agosto pasado hubo una apreciación de 18 centavos, por lo que falta corregir desequilibrios en el sector externo, indicó Castillo a este rotativo.

Por un total de 823 millones de dólares, el directorio del FMI aprobó los convenios en el marco del Servicio de Crédito Ampliado y Servicio Ampliado por 36 meses, lo que significa que concluirán hasta el 21 de septiembre del año próximo.

Las tres evaluaciones realizadas a los convenios en mención concluyeron, permitiendo el acceso a 485 millones de dólares, restando desembolsos por $338 millones.