FMI inicia revisión del programa económico de Honduras y reitera apoyo a reformas

Tegucigalpa, Honduras.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó que su personal se encuentra en Honduras para llevar a cabo una reunión del programa económico en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) y el Servicio de Crédito Ampliado (SCA). La misión está encabezada por Emilio Fernández Corugedo, jefe de misión del organismo, quien explicó que la visita forma parte del seguimiento que realiza el FMI para evaluar el desempeño económico del país y respaldar reformas de política orientadas a la estabilidad macroeconómica y el crecimiento inclusivo.

Durante la última semana, el equipo del FMI sostuvo conversaciones con autoridades hondureñas y diversos actores sobre la situación económica. Fernández Corugedo adelantó que, al finalizar la misión, se emitirá una declaración con los principales hallazgos de la revisión. "El apoyo del FMI a Honduras tiene como objetivo fortalecer las políticas que puedan fomentar finanzas públicas sostenibles y un crecimiento equitativo, al tiempo que se protege a los más vulnerables", señaló Fernández Corugedo en su declaración. El organismo destacó que las políticas implementadas bajo el programa respaldado por el Fondo han promovido la estabilidad macroeconómica, con prudencia fiscal y una acumulación favorable de reservas internacionales. El FMI subrayó que la continuidad en la aplicación de políticas estructurales es clave para avanzar en el desarrollo económico del país. Entre las prioridades, mencionó la necesidad de crear espacio fiscal para impulsar la inversión pública y el gasto social.