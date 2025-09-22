Mantienen alerta amarilla para 8 departamentos y verde para otros 3 por lluvias en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-En alerta amarilla permanecen 8 departamentos y municipios aledaños al río Ulúa, y en verde otro tres, según el último reporte de la Secretaría en Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

Los departamentos en alerta amarilla son: Santa Bárbara, Ocotepeque, Copán, Lempira, Cortés, Intibucá, Valle, Choluteca y los municipios aledaños al río Ulúa: El Progreso, Santa Rita y El Negrito en Yoro, hasta El Ramal del Tigre en Tela, Atlántida.

Mientras que lo que siguen en verde son: La Paz, Comayagua y Francisco Morazán, por un período de 24 horas, a partir de las 6:00 de la mañana.

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), "una vaguada en superficie sobre el territorio nacional, seguirá generando abundante nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados con tormentas eléctricas en la mayor parte del país".

Los mayores acumulados se están presentando en las regiones del oriente, occidente y centro, y sobre el sur.