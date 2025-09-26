  1. Inicio
  2. · Economía

Subsidio a la energía y los combustibles subirá L6 millones para 2026

Para ambos beneficios vigentes desde 2022 se proyectó un monto de inversión de L6,822.6 millones en el Presupuesto General de la República 2026

  • 26 de septiembre de 2025 a las 12:31
Subsidio a la energía y los combustibles subirá L6 millones para 2026

Unos ocho tipos de subsidios ha venido aplicando el actual gobierno enfocados en su mayoría al sector energético.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Pese al cambio de gobierno que se concretará en el próximo ejercicio fiscal se continuaría con la política gubernamental de subsidios.

En el Programa de Inversión Pública (PIP) 2026 al que tuvo acceso EL HERALDO se proyectó un monto de 6,822.6 millones de lempiras para estos beneficios que están vigentes desde el 2022.

La asignación para los subsidios a la energía y los combustibles tendrá un incremento de seis millones de lempiras respecto a lo aprobado en el 2025 que sumó los 6,816.6 millones de lempiras.

En 38 meses que comprenden de enero de 2022 a febrero de 2025 el monto erogado por estas ayudas económicas en carburantes totalizó 21,336.2 millones de lempiras, informó EL HERALDO de conformidad a los datos proporcionados por el Banco Central de Honduras (BCH).

En materia energética se ha acumulado un gasto de 14,645.3 millones de lempiras en cuatro subsidios específicos.

Hasta 944 usuarios de ENEE recibieron subsidios sin corresponderles

Sin percibir

A 35,981.5 millones de lempiras ascendió lo que se ha dejado de percibir en este tipo de subvenciones.

En el documento del PIP 2026 que fue remitido junto con el proyecto del Presupuesto General de la República para el próximo año subraya que “la inversión social en este sector se han entregado subsidios de energía para abonados que consumen hasta 150 kilovatios hora, ajuste a tarifa y los que consumen menos de 75 kilovatios hora; el subsidio para el combustible, gasolina, diésel y Gas Licuado de Petróleo (GLP)”.

“La política de subsidios no es sostenible en el mediano y largo plazo, ya que absorbe fuertes recursos del presupuesto de ingresos y egresos de la República”, aseguró la economista Liliana Castillo a este rotativo.

¿Cuántos millones ha pagado en subsidios gobierno y sector privado de Honduras?

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias