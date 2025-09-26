Subsidio a la energía y los combustibles subirá L6 millones para 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Pese al cambio de gobierno que se concretará en el próximo ejercicio fiscal se continuaría con la política gubernamental de subsidios.

En el Programa de Inversión Pública (PIP) 2026 al que tuvo acceso EL HERALDO se proyectó un monto de 6,822.6 millones de lempiras para estos beneficios que están vigentes desde el 2022.

La asignación para los subsidios a la energía y los combustibles tendrá un incremento de seis millones de lempiras respecto a lo aprobado en el 2025 que sumó los 6,816.6 millones de lempiras.

En 38 meses que comprenden de enero de 2022 a febrero de 2025 el monto erogado por estas ayudas económicas en carburantes totalizó 21,336.2 millones de lempiras, informó EL HERALDO de conformidad a los datos proporcionados por el Banco Central de Honduras (BCH).

En materia energética se ha acumulado un gasto de 14,645.3 millones de lempiras en cuatro subsidios específicos.