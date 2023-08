El subsidio al combustible, ¿es una solución para los ciudadanos?

“En esencia, es válido abordar a los subsidios como parte de una estrategia económica integral. Su éxito dependerá de la capacidad del gobierno para equilibrar las necesidades actuales con los riesgos fiscales futuros”, explicó el economista Carlos Rodríguez.

Aunque señaló que la actual administración “los dirige de manera inadecuada, favoreciendo a un reducido grupo y dejando desprotegida a una gran parte de la población”.

“Cuando el gobierno congela o subsidia el combustible, ¿disminuye el costo del pasaje para las más de 500 mil personas que utilizan los buses? ¿Verdad que no?, por eso digo que no beneficia a todos, porque la mayoría de personas no posee un vehículo propio”, manifestó el experto.