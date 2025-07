Extendieron cheques de L100,000 para casas que nadie construyó en Copán

Con lista en mano y fotografías digitales de los presuntos proyectos, tocamos puertas. “No, aquí no hay una casa así, tal vez en las aldeas”, nos respondieron vecinos una y otra vez. En algunos casos los nombres resultaban familiares, como el del ingeniero Cristian Gabriel Chávez, que va como candidato a alcalde en Santa Rosa por el Partido Libre, pero nadie pudo señalar alguna vivienda nueva, reparada o intervenida con fondos públicos en su zona.

Este miércoles, la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus evidenció una más: en Santa Rosa de Copán (Copán), una de las ciudades donde figuran más nombres en la lista de beneficiarios de fondos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) , recibieron dinero para reparar casas que nadie ha visto.

Más aún, varios vecinos expresaron su sorpresa al enterarse de que en sus barrios supuestamente se habían financiado mejoras con fondos de Sedesol. “Aquí no hemos visto ninguna construcción reciente", exclamó una vendedora, que tiene unos 30 años de vivir en el barrio Santa Teresa.

"No gasten, aquí no van a encontrar una casa así, aquí he vivido toda la vida", manifestó una señora de la tercera edad, un tanto esquiva, en el barrio Dolores, cuando intentábamos buscar la casa de Chávez.