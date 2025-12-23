Salvita sale con que quiere repetir las elecciones para salvarle el pellejo a Iroshka

MUNDIAL. Hombre, ya solo falta que pidan la repetición de la eliminatoria al mundial, alegando que a la H la marimbearon a puro fraude, y le echen el muerto a los entrenadores de Nicaragua y CR.

DISFRUTE. La declaratoria debería darse a conocer hoy por tarde, y que así la “people” disfrute, aunque sea, de la Noche Buena, ya que le arruinaron toda la temporada navideña.

SOLO. Por más que lo han aconsejado que ya no escuche a su esposa, no hace caso, y ya se quedó solo en su aventura del fraude. Al hilo se le desmarcaron, solo ayer, el Pollo Contreras, Maribel Ya, Yani, JLM, en fin...

ÚNICA. Aja, pero ahora sale con la locura de repetir las elecciones, para justificar lo del “fraude” y salvar el pellejo de la verdadera y única culpable de su derrota: Iroshka, su mujer.

PASTILLA. “No sé si alguna pastilla le está haciendo daño a Salvador, esto no es X0”, dice el Pollo Contreras, quien desde ya se baraja como el próximo candidato del PL.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

PATAS. Un matrimonio tiene patas arriba al país, lamenta María Antonieta, es decir, dos personas tienen en vilo y se pasearon en la navidad de 11 millones de catrachos, incluida la diáspora.

ENÉSIMA. Si ya Salvita, la Chayo, Mel Zelaya y la Ramona, no entienden con esa enésima advertencia del imperio y de la OEA, no hay para dónde.

GOLPE. Al Tommy jefe de bancada le late que la jugada de Libre -con los habeas corpus y otras hierbas- es tronarse a las dos consejales y poner a los títeres del Redondo. Aja y, si el pueblo ya habló en las urnas y más del 80 por ciento los rechazó ¿no se llama eso golpe de estado?PGR. Noches sin dormir el PGR, preocupado por el paradero de las consejeras. ¿Qué será de las pobres? se preguntaba. No se aguantó y presentó su habeas corpus. Les quería llevar torrejas y tamales.

MEJOR. ¡Eureka! Aparecieron y le rinden las gracias por tanto desvelo, pero le mandan a decir que mejor les cuente una de vaqueros, o una de los Avengers.

PLAZAS. Piñata de aumentos, plazas y ascensos en los territorios de Binbucito, en cancillería. Esto sin contar a todos los vagos que el tal Quique Reina, metió al escalafón diplomático, incluida su mujer. Pobre, pueblo, pobre...

TAMAL. Tres masacres en menos de una semana, en SPS matan a una joven ingeniera que acababa de recibir una nota extorsiva por una plaza comercial que iba a abrir en Santa Bárbara, pero “vamos bien”. Pobre “papi” con ese tamal que le van a dejar solo en seguridad.