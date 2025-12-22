Video en el que JOH dice “como quieran puedo” no es en respuesta a una declaración actual de Manuel Zelaya

Tegucigalpa, Honduras.- Un video que circula en redes sociales muestra dos segmentos supuestamente relacionados entre los expresidentes Manuel Zelaya Rosales y Juan Orlando Hernández.

Sin embargo, la secuencia induce a error: uno de los mensajes no es actual ni corresponde a una respuesta directa.

Las palabras de Hérnandez fueron pronunciadas en 2018 durante una convención del Partido Nacional y no tienen relación con el mensaje de Zelaya.

"Yo no le tengo ningún miedo al regreso de Juan Orlando, que venga, que se enfrente nuevamente, lo vamos a volver a derrotar en todos los campos de la dialéctica y de la lucha popular del pueblo. Fiscal Johel Zelaya, levante las órdenes de captura para que venga y lo enfrentemos en el pueblo", se escucha decir a Manuel Zelaya en los primeros 30 segundos del video difundido en TikTok desde el 19 de diciembre de 2025.

A continuación, el material incorpora un fragmento en el que Juan Orlando Hernández afirma literalmente: “Y les vuelvo a decir, desde Gracias, Lempira, como quieran quiero y como se pongan puedo. El Partido Nacional comienza una nueva etapa, no se me pongan nerviosos por la unidad del partido más grande de Honduras (...)”.