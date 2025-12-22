Capturan a "La China", pareja de un asesino de fiscales preso en "El Pozo"

Una presunta integrante de la Pandilla 18, conocida con el alias de "La China", fue capturada este lunes 22 de diciembre de 2025 por sus vínculos con varios delitos. Esta fémina sería la pareja sentimental de un temido sicario de esta estructura criminal. Aquí más detalles.
"La China" fue detenida tras varios días de vigilancia y seguimiento, en el pasaje Junior, de la colonia Bográn de San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, zona norte de Honduras.
De acuerdo a los reportes de la Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), "La China" ostentaba el rango de "Hongra", cabecilla, dedicada a dar órdenes y recolectar fuertes sumas de dinero como cobros extorsivos.
Se conoció que la fémina es la pareja sentimental de alias "Smoking", un temido cabecilla recluido en el centro penal de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara, "El Pozo".
La pareja de "La China" fue capturado en el 2015 y cumple una condena por ser señalado como uno de los autores materiales del asesinato de la coordinadora regional del Ministerio Público, Marlen Banegas y la fiscal Olga Eufragio hechos ocurridos en octubre del 2014.
El informe policial detalla que el modus operandi de "La China", sería utilizar las visitas conyugales al penal para recibir instrucciones directas de "Smoking". Desde esa celda de máxima seguridad, se dictaban las órdenes de extorsión que ella ejecutaba en las calles de San Pedro Sula, al exigir a transportistas y comerciantes cuantiosas sumas de dinero producto de la extorsión.
En su expediente se detalla que al mes esta mujer recolectaba aproximadamente 100 mil lempiras como cobros extorsivos realizados mediante amenazas a muerte a comerciantes y transportistas del Valle de Sula.
Al momento de su captura, los agentes le decomisaron dinero en efectivo y dos teléfonos celulares, mismos que servirán como pruebas de la comisión del delito.
La detenida fue remitida a la Fiscalía competente por suponerla responsable del delito de extorsión en perjuicio de testigos protegidos.
Las autoridades han puesto a disposición de la población la línea 143 y el número +504 3399-4862 para que reporten si reconocen a esta mujer como cobradora de extorsión y poder así sustentar aún más los delitos en su contra.