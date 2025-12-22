Capturan a "La China", pareja de un asesino de fiscales preso en "El Pozo"

El informe policial detalla que el modus operandi de "La China", sería utilizar las visitas conyugales al penal para recibir instrucciones directas de "Smoking". Desde esa celda de máxima seguridad, se dictaban las órdenes de extorsión que ella ejecutaba en las calles de San Pedro Sula, al exigir a transportistas y comerciantes cuantiosas sumas de dinero producto de la extorsión.