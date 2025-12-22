Deportan a Honduras a Juan Barillla, uno de los 222 opositores desterrados por Ortega

San José, Nicaragua.- El campesino Juan Barillla, uno de los 222 críticos y opositores nicaragüenses que fueron excarcelados, expulsados a Estados Unidos y despojados de su nacionalidad, fue deportado a Honduras. Barrilla, de 35 años y originario del municipio de San Miguelito, departamento de Río San Juan de Nicaragua, contó que fue enviado hacia Honduras el pasado 29 de noviembre luego de ser detenido en EE.UU. por conducir en estado de ebriedad. El 5 de abril de 2025 fue detenido por la Policía de Luisiana, donde residía tras encontrar una oportunidad laboral, por conducir bajo los efectos del alcohol.

Pasó 112 días en una prisión del condado y aunque un juez ordenó su liberación tras cumplir su condena, la Policía le dijo que no podía ser excarcelado porque tenía una cita con los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés). "Mi abogado me dijo que el delito posiblemente podría afectar en mi proceso de asilo, pero nunca pensé que fuera así, porque mi caso de asilo era fuerte", relató. El ICE llegó por él a la cárcel entre el 17 y 19 de julio pasado y lo trasladó a un centro de detención en Winfield, Luisiana, desde donde Barilla retomó su proceso de asilo. Durante la última audiencia ante el juez, el pasado 15 de octubre, la Fiscalía solicitó que no le concediera el asilo y propuso que en su lugar le otorgaran protección bajo la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT) de la ONU, con remoción a Honduras.