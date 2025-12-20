Colombia pide al Reino Unido la extradición de acusada por envenenar a dos niñas con talio

Bogotá, Colombia.- La Fiscalía colombiana solicitó este sábado al Reino Unido la extradición de la empresaria Zulma Guzmán Castro, acusada del asesinato de dos niñas en Bogotá en un caso de envenenamiento con talio, un metal altamente tóxico, tras confirmarse que se encuentra en Londres.

Según la solicitud de extradición, la Fiscalía pidió al Ministerio de Justicia avanzar con los trámites para que Guzmán comparezca ante la justicia colombiana como "autora del delito de homicidio con circunstancias de agravación punitiva cuando la víctima es niño, niña o adolescente".

El pedido de extradición se apoya, además, en una orden de captura emitida por un juzgado de control de garantías de Bogotá, en la que se señala que los hechos ocurrieron los días 3 y 4 de abril de 2025, cuando las menores Inés de Bedout, de 14 años, y Emilia Forero, de 13, ingirieron frambuesas contaminadas con talio en una vivienda del norte de la capital colombiana.