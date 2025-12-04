  1. Inicio
  2. · Honduras

Corte Suprema de Justicia recibe dos órdenes de extradición

Los magistrados del Poder Judicial se reunieron de emergencia para conocer los dos casos y designar los jueces naturales que conocerán las solicitudes

  • 04 de diciembre de 2025 a las 14:33
Corte Suprema de Justicia recibe dos órdenes de extradición

Tegucigalpa, Honduras.- El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se reunió de urgencia este jueves -4 de diciembre- luego de recibir dos nuevos pedidos de extradición.

Los magistrados del Poder Judicial fueron convocados a partir de las 2:00 de la tarde para conocer los casos y designar a los jueces naturales que conocerán los pedidos de extradición.

Según trascendió, las solicitudes son contra personas que no son muy mediáticas. Los extraditables son Joaquín Alvarado y Zacarías Antonio Padilla.

Justicia de EE UU condena a 21 años y medio de prisión al exdiputado Midence Oquelí Martínez

Las identidades de las personas no se divulgaron por motivos de seguridad y evitar posibles fugas.

Hasta el momento el Poder Judicial no se ha pronunciado sobre las solicitudes.

La convocatoria de la CSJ para la asignación de jueces de extradición.

La convocatoria de la CSJ para la asignación de jueces de extradición.

(Foto: Cortesía CSJ )

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias