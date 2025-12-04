Corte Suprema de Justicia recibe dos órdenes de extradición

Tegucigalpa, Honduras.- El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se reunió de urgencia este jueves -4 de diciembre- luego de recibir dos nuevos pedidos de extradición.

Los magistrados del Poder Judicial fueron convocados a partir de las 2:00 de la tarde para conocer los casos y designar a los jueces naturales que conocerán los pedidos de extradición.

Según trascendió, las solicitudes son contra personas que no son muy mediáticas. Los extraditables son Joaquín Alvarado y Zacarías Antonio Padilla.