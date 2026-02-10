Presidenta de la CSJ descarta solicitudes de extradición contra políticos hondureños

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, aseguró este martes 10 de febrero que no existe ninguna solicitud de extradición contra políticos hondureños y negó que desde el Poder Judicial se esté protegiendo a alguna persona en particular. “Nosotros no estamos cuidando de ninguna persona, todos los hondureños son tratados de forma igual”, afirmó la titular del Poder Judicial, en conferencia de prensa. Ráquel Obando fue enfática al señalar que, hasta el momento, no hay ningún político solicitado en extradición. “Con la cara en alto les digo que no hay ningún político que haya sido pedido en extradición, para su conocimiento”, expresó.

Asimismo, la magistrada presidenta aprovecho para explicar que uno de los principales cuidados de la CSJ es evitar la filtración de información relacionada con estos procesos, ya que podría entorpecer la ejecución de las órdenes judiciales. "Siempre que llega una orden de extradición a mí me gusta cerciorarme de que en ningún caso se filtre el nombre de la persona, porque no tiene ningún objetivo filtrar el nombre", indicó. En ese sentido, lamentó que en ocasiones la información trascienda de manera prematura. "De repente ustedes se dan cuenta, no hemos salido todavía del salón de pleno y ya la gente sabe a quién se está solicitando en extradición y eso no es correcto", señaló.