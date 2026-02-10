  1. Inicio
  2. · Honduras

Presidenta de la CSJ descarta solicitudes de extradición contra políticos hondureños

Rebeca Ráquel Obando aseguró que no existe ningún requerimiento de extradición contra figuras políticas y defendió la confidencialidad del proceso

  • Actualizado: 10 de febrero de 2026 a las 17:03
Presidenta de la CSJ descarta solicitudes de extradición contra políticos hondureños

Ráquel Obando fue enfática al señalar que, hasta el momento, no hay ningún político solicitado en extradición.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, aseguró este martes 10 de febrero que no existe ninguna solicitud de extradición contra políticos hondureños y negó que desde el Poder Judicial se esté protegiendo a alguna persona en particular.

“Nosotros no estamos cuidando de ninguna persona, todos los hondureños son tratados de forma igual”, afirmó la titular del Poder Judicial, en conferencia de prensa.

Ráquel Obando fue enfática al señalar que, hasta el momento, no hay ningún político solicitado en extradición. “Con la cara en alto les digo que no hay ningún político que haya sido pedido en extradición, para su conocimiento”, expresó.

Corte de Texas es quien solicita la extradición de otro hondureño por tráfico de drogas

Asimismo, la magistrada presidenta aprovecho para explicar que uno de los principales cuidados de la CSJ es evitar la filtración de información relacionada con estos procesos, ya que podría entorpecer la ejecución de las órdenes judiciales.

“Siempre que llega una orden de extradición a mí me gusta cerciorarme de que en ningún caso se filtre el nombre de la persona, porque no tiene ningún objetivo filtrar el nombre”, indicó.

En ese sentido, lamentó que en ocasiones la información trascienda de manera prematura. “De repente ustedes se dan cuenta, no hemos salido todavía del salón de pleno y ya la gente sabe a quién se está solicitando en extradición y eso no es correcto”, señaló.

Honduras entrega a EE UU a cubano pedido en extradición por narcotráfico

Según explicó, la divulgación anticipada de los nombres puede frustrar el proceso. “Eso impide que la orden de captura se complete porque la persona se va a dar cuenta”, concluyó la presidenta de la CSJ.

Obando aseguró que esa es la razón por la que no se brindan nombres de forma anticipada y que no tiene relación con que se trate de alguna figura política.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias