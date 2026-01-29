Corte de Texas es quien solicita la extradición de otro hondureño por tráfico de drogas

Tegucigalpa, Honduras.- La primera solicitud de extradición recibida por la Cancillería de la República, en el gobierno de Nasry Asfura, fue remitida este día a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que se inicie el proceso correspondiente y emitir la orden de captura contra el hondureño que es solicitado. La canciller Mireya Agüero, en su primera semana de trabajo, tras ser nombrada como ministra de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, conoció de la documentación enviada por el sistema de justicia de los Estados Unidos y la envió de inmediato a la CSJ. La extradición del connacional es a petición de la Corte del Distrito Este del Estado de Texas, Estados Unidos, judicatura que acusa al hondureño de dos delitos: el delito de conspiración para la fabricación y distribución de una sustancia controlada en violación a las leyes de Estados Unidos y de la fabricación y distribución de esta misma sustancia en violación a la normativa penal de ese país.

La presidenta de la CSJ, magistrada Rebeca Ráquel, giró una convocatoria oficial a los otros 14 magistrados, para que asistieran a una sesión de pleno a las 10:30 de la mañana de hoy jueves, y esta tenía remarcado que la misma era con carácter de urgente.

Revelación de identidad

Esto despertó suspicacia en la prensa nacional, así como en gran parte de la ciudadanía que conoció la información desde horas tempranas de la mañana, creyendo que podría tratarse de algún alto funcionario del gobierno que recién vacó, de Xiomara Castro, pero esta presunción no fue confirmada ni descartada por el Poder Judicial, ya que no se pueden revelar esos datos. "Cuando las personas solicitadas en extradición no están habidas, es decir, no están capturadas, la política del manejo informativo y del expediente es no dar ningún tipo de detalles de identificación de la persona que está siendo solicitada", explicó Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial.

La sencilla razón es porque, si se conociera a plenitud las generales de esta persona, o sea, el nombre completo, su origen, domicilio, entre otros elementos que la identifiquen; se prestaría para que pudiera tener el tiempo de fugarse y así evitar su eventual captura que harían los cuerpos de seguridad encargados del arresto. "Es una solicitud de extradición, el pleno la recibió esta mañana. Ha sido convocado el pleno para la designación correspondiente, tal como ha ocurrido en solicitudes anteriores que han sido trasladados a la Corte Suprema de Justicia, se ha hecho la designación de acuerdo al rol existente del magistrado que ya está nombrado por parte del pleno y con el registro correspondiente de la Secretaría para el conocimiento de este expediente", detalló Duarte. Una vez analizados los elementos contenidos en el expediente, el juez que conocerá el caso, pueda comprobar que están todos los fundamentos suficientes para pedir a las autoridades hondureñas la captura del compatriota pedido en extradición por los Estados Unidos.