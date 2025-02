CSJ acelera solicitudes de extradición hacia EE UU antes de que caduque el tratado

3

Por otra parte, mencionó que una vez que el Tratado de Extradición entre Honduras y Estados Unidos se venza, este último ya no pedirá la entrega de hondureños para que respondan ante su sistema judicial.

“Si ya no está vigente el tratado de extradición, obviamente ya no van a hacer ninguna solicitud de extradición porque sabrán que ya no tiene ninguna vigencia”, acotó Ráquel Obando.

El tratado suscrito entre ambas naciones, que fue suscrito desde 1909, pero retomó vigencia en 2012 tras una reforma constitucional, caducará el próximo 28 de febrero luego de que la presidenta de la República, Xiomara Castro, ordenara dar por terminado este instrumento legal.