“Si hay una propuesta del gobierno de Trump la conversamos”: canciller Reina sobre tratado de extradición

1

Tegucigalpa, Honduras.-A menos de 30 días para que venza el Tratado de Extradición entre Honduras y Estados Unidos, el canciller Eduardo Enrique Reina aseguró que no ha recibido “instrucción” alguna de la presidenta Xiomara Castro.

2

“Sobre el tratado de extradición no he recibido ninguna instrucción de la presidenta”, aclaró Reina, por lo que, hasta el momento, no parece existir ninguna iniciativa para reconsiderar la decisión de la mandataria.

3

Aunque la presidenta no se ha pronunciado, el canciller dejó abierta la posibilidad de sostener un diálogo con la administración del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.