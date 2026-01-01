Atados y sin vida: revelan identidades de la pareja hallada en un vehículo en La Ceiba

La pareja encontrada sin vida en el interior del baúl de una camioneta en La Ceiba fue identificada como Roger Omar Amaya Reyes, de 25 años, y Gladis Araceli Cárcamo García, de 33.
El hallazgo ocurrió la noche del miércoles 31 de diciembre en una calle que conduce a la Cuenca del Cangrejal, en el departamento de Atlántida, al norte de Honduras.
De acuerdo con el informe preliminar forense y policial, ambos cuerpos estaban amarrados de pies y manos dentro del compartimiento trasero de una camioneta Kia color gris.
Durante la inspección del vehículo, las autoridades confirmaron la presencia de los dos cadáveres en el baúl.
Testigos indicaron que los cuerpos presentaban evidentes signos de violencia.
Sin embargo, la información sobre posibles actos de tortura no ha sido confirmada oficialmente por Medicina Forense ni por la Policía Nacional.
Roger Amaya era conocido por su afición al fútbol. Este jueves 1 de enero tenía previsto disputar un partido como portero en el campo de la colonia Irías, en La Ceiba
"Hoy tenía que ir a jugar Roger y lo hallaron muerto", declaró un amigo y compañero de equipo al medio El Atlántico HN.
Hasta el momento, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) no ha informado sobre el móvil del crimen ni ha reportado personas detenidas.
Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer este doble homicidio que ha generado consternación en la comunidad ceibeña.