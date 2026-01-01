30 toneladas de basura deja celebración de Fin de año en mercados de Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- La celebración de Año Nuevo, una de las festividades más importantes del calendario, dejó como saldo un aumento considerable en la generación de desechos sólidos en la capital hondureña.

Durante este 1 de enero, las cuadrillas municipales se desplegaron en los principales mercados de Comayagüela y la zona de Belén, donde se registró una acumulación significativa de basura. Según autoridades de la Gerencia de Aseo del Distrito Central, se recolectaron aproximadamente 30 toneladas de desechos sólidos.

Las autoridades municipales explicaron que los mercados capitalinos concentran la mayor cantidad de basura debido al incremento de las ventas durante Navidad y Año Nuevo, lo que eleva el consumo y, en consecuencia, la generación de residuos.

Papelillos de pólvora, cartones, bolsas y botellas plásticas cubrieron este 1 de enero las principales vías comerciales de Tegucigalpa y Comayagüela, reflejando el impacto ambiental que dejan las festividades de fin de año.