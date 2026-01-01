  1. Inicio
30 toneladas de basura deja celebración de Fin de año en mercados de Comayagüela

Debido al alto flujo poblacional durante este fin de año 2026, autoridades registraron 30 toneladas de basura en principales mercados capitalinos

  • Actualizado: 01 de enero de 2026 a las 15:44
Mercados municipales reciben atención prioritaria tras el aumento de desechos sólido en los mercados capitalinos tras fiestas de año nuevo.

Foto: David Romero/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La celebración de Año Nuevo, una de las festividades más importantes del calendario, dejó como saldo un aumento considerable en la generación de desechos sólidos en la capital hondureña.

Durante este 1 de enero, las cuadrillas municipales se desplegaron en los principales mercados de Comayagüela y la zona de Belén, donde se registró una acumulación significativa de basura. Según autoridades de la Gerencia de Aseo del Distrito Central, se recolectaron aproximadamente 30 toneladas de desechos sólidos.

Las autoridades municipales explicaron que los mercados capitalinos concentran la mayor cantidad de basura debido al incremento de las ventas durante Navidad y Año Nuevo, lo que eleva el consumo y, en consecuencia, la generación de residuos.

Papelillos de pólvora, cartones, bolsas y botellas plásticas cubrieron este 1 de enero las principales vías comerciales de Tegucigalpa y Comayagüela, reflejando el impacto ambiental que dejan las festividades de fin de año.

Aumenta recolección de basura en la capital tras festejos de Año Nuevo 2026

Disminución

Pese a la cantidad de basura registrada en fin de año, presentó una considerable disminución en comparación a la navidad, que dejó 50 toneladas de basura en los mercados de capitalinos.

Con Bolsas plásticas, hojas de nacatamal y cajas de cartón, el fin de año 2025 dejó unas 30 toneladas de basura en los mercados capitalinos.

 (Foto: David Romero/EL HERALDO)

Según las autoridades edilicias, la disminución de los residuos en las calles es un progreso positivo, ya que eso podría representar "una mayor concientización de la población capitalina en el aspecto ambiental".

Sin embargo, también señalaron que, muchos de los restos en las calles pertenecen al material orgánico, como frutas en mal estado, hojas de nacatamal, y restos de comida, lo que aumenta significativamente el volumen en los basureros capitalinos.

Alcaldía del Distrito Central recolecta casi 100 mil toneladas de basura

Recolección diaria

Datos oficiales de la AMDC indican que diariamente se recolectan entre 20 y 25 toneladas de basura de los mercados capitalinos.

Además, destacaron que hay variaciones en cuanto a la basura durante el año, siendo la Navidad, Año Nuevo, semana Santa y Morazánica los periodos festivos con mayor acumulación de basura en la capital.

