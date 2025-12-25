Aumenta la basura en Navidad: 50 toneladas recolectadas en mercados de Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- La celebración de la Navidad deja como consecuencia un incremento en la generación de desechos sólidos en la capital, especialmente en los principales mercados de Tegucigalpa y Comayagüela, donde este 25 de diciembre se recolectaron alrededor de 50 toneladas de basura.
De acuerdo con la Gerencia de Aseo del Distrito Central, el aumento responde a la intensa actividad comercial propia de la temporada, cuando miles de capitalinos acuden a los mercados para realizar compras de alimentos, ropa y otros productos típicos de las fiestas navideñas.
Los mercados de Comayagüela, como el Zonal Belén, concentran la mayor cantidad de horas de residuos debido a la venta masiva de frutas, verduras, productos perecederos y empaques, lo que obliga a reforzar las labores de limpieza desde tempranas del día.
Para recolectar estas cantidades de basura, las cuadrillas municipales despliegan maquinaria pesada, entre ellas camiones tipo rolón con capacidad de hasta 10 toneladas cada uno, además de contenedores y volquetas que permiten agilizar la recolección y evitar acumulaciones prolongadas.
Según estimaciones de la municipalidad , solo en estas fechas especiales la cantidad de desechos supera ampliamente la que se genera en un día normal, cuando el promedio oscila entre 20 y 25 toneladas diarias en los mercados capitalinos.
El 25 de diciembre es una de las jornadas con mayor carga de trabajo para el personal de aseo, ya que a la basura habitual se suman restos de alimentos en mal estado y desechos orgánicos provenientes del comercio navideño.
Las autoridades detallaron que gran parte de los residuos recolectados corresponde a material orgánico, como frutas dañadas, restos de comida y desperdicios de mercados, lo que incrementa el volumen y la rapidez con la que se llena la capacidad de los camiones.
Además de los mercados, las labores de limpieza incluyen barridos en en calles aledañas y zonas de alta circulación, con el fin de mantener condiciones adecuadas de salubridad durante una de las fechas con mayor movimiento de personas.
La Gerencia de Aseo de la Alcaldía Municipal señaló que este comportamiento se repite cada año durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, siendo el 25 de diciembre y el 1 de enero los días con mayor generación de basura.