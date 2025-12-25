Aumenta la basura en Navidad: 50 toneladas recolectadas en mercados de Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- ​La celebración de la Navidad deja como consecuencia un incremento en la generación de desechos sólidos en la capital, especialmente en los principales mercados de Tegucigalpa y Comayagüela, donde este 25 de diciembre se recolectaron alrededor de 50 toneladas de basura.

De acuerdo con la Gerencia de Aseo del Distrito Central, el aumento responde a la intensa actividad comercial propia de la temporada, cuando miles de capitalinos acuden a los mercados para realizar compras de alimentos, ropa y otros productos típicos de las fiestas navideñas.

Los mercados de Comayagüela, como el Zonal Belén, concentran la mayor cantidad de horas de residuos debido a la venta masiva de frutas, verduras, productos perecederos y empaques, lo que obliga a reforzar las labores de limpieza desde tempranas del día.

Para recolectar estas cantidades de basura, las cuadrillas municipales despliegan maquinaria pesada, entre ellas camiones tipo rolón con capacidad de hasta 10 toneladas cada uno, además de contenedores y volquetas que permiten agilizar la recolección y evitar acumulaciones prolongadas.