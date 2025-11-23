Un millón de lempiras diarios gasta la Alcaldía en la recolección de basura en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- El subgerente del Comité de Emergencia Municipal (Codem), Carlos Bonilla, confirmó que la Alcaldía del Distrito Central gasta en promedio de un millón de lempiras diarios en la recolección de basura y mantener limpia la ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela.

Bonilla subrayó que este gasto incluye movilización de personal, combustible, maquinaria, equipo y logística. “Mantener limpias las ciudades gemelas es un esfuerzo constante y costoso. La ciudad produce basura todos los días y debe atenderse todos los días”, sostuvo.

El subgerente del Codem lamentó que este gasto elevado podría destinarse a obras de mayor impacto si existiera más responsabilidad ciudadana. “Si hubiera un manejo adecuado de desechos, estos recursos podrían invertirse en un puente, una carretera o la pavimentación de una calle”, señaló.

A pesar del gasto, el funcionario destacó que programas como guerra contra la basura ayudan a que la capital esté más limpias. “Con la participación de todas las gerencias municipales y el apoyo de las Fuerzas Armadas. “Aquí trabajamos de manera articulada. Este esfuerzo conjunto ha reducido significativamente la vulnerabilidad del Distrito Central”, afirmó el funcionario.